Orosházi szakember irányította Etiópia labdarúgó-válogatottját

Él egy idős szakember Orosházán, aki különösen is nagy figyelemmel követi a most Kamerunban zajló 24 csapatos 33. Afrika Kupa küzdelmeit. A 86 esztendős Szűcs Ferenc egykoron az etióp labdarúgó válogatott szövetségi edzőjeként személyesen is megismerkedhetett a kontinens labdarúgásával. Szomorúan vette tudomásul, hogy a jelenlegi csapat nem remekelt, hiszen negyedikként tovább sem jutott a csoportjából. A volt 3. Számú Általános Iskola pedagógusa játékospályafutásának befejezése után edzőként is dolgozott, melynek egyik különleges állomása Etiópia volt.

Az utódok nem remekeltek a 2022-es Afrika Kupán

Szűcs Ferenc abban az évben kezdte el a munkát Etiópiában, amikor az ország labdarúgó válogatottja a negyedik helyen végzett az Etiópiában megrendezett Afrika Kupán. Az aranyérem a Kongói Demokratikus Köztársaság birtokába került, amit éppen a magyar Csanádi Ferenc irányított. – A negyedik helyezett válogatottnál még nem én dolgoztam, a Csehszlovák-megszállás miatt a tervezett nyárvégi kiutazás időpontja néhány héttel későbbre tolódott, igaz ekkor már az etióp labdarúgó küldöttség vendégként elutazott a mexikói olimpiai játékokra. A labdarúgó válogatottjuk éppen csak hogy lemaradt az olimpiai részvételről. Az etióp delegáció visszaérkezéséig maradt egy kis időm arra, hogy megismerkedjem az ottani körülményekkel – mesélte az idős szakember. – Az Orosházi Spartacus, a műszaki laktanya labdarúgó-csapatánál tartalékos tiszti szolgálatot láttam el, ekkor az Országos Sporttanács által egy távirat útján jött az etióp lehetőség. Sok mindent át kellett gondolnom, és kellett egy kis áldozatot is hoznom azért, hogy én lehessek Etiópia szövetségi edzője. Bár megkapta a szükséges védőoltásokat, ennek ellenére maláriás lett, ám egy kint tartózkodó magyar gyógyszerész segített a bajban. Szűcs Ferenc elmondta, hogy abban az időben három- vagy négy csapat létezett a fővárosban, Addisz-Abebában. – Jószerivel ezen csapatokból tudtuk a válogatottat összeállítani. Mindössze egy használható stadionnal rendelkeztek, melyet az őszi esőzések miatt dús növényzet borított, úgy nézett ki, mint egy rét – emlékezett vissza az akkori viszonyokra a szakember. Sikerült egy erős etióp keretet kialakítania, és jöttek az eredmények is. Az orosházi edzővel megnyerték a Koronázási Kupát, ami a legjelentősebb trófea volt a térségben akkoriban. – Szerepeltünk a Kelet-Afrikai Kupán, majd világbajnoki-, és Afrika Kupa-selejtezőmérkőzéseken. A játékosok viszonylag képzettek és gyorsak voltak. A szakember megjegyezte. hogy az Egyenlítő közelében fekvő országban korábban nem volt hivatalos edzőképzés, 1969 júliusában ő volt az egyik magyar előadója a kéthetes, vizsgával záruló tanfolyamnak. Számtalan tehetséges labdarúgót látott kint futballozni, kint tartózkodása idején az egyik fiatalra a Real Madrid vetett szemet, egy másik játékost pedig ő maga igyekezett invitálni a Vasashoz. – Egy év után hazatértem, annál az egyszerű oknál fogva, hogy lejárt a szerződésem, és az anyagi kondíciók miatt sem lett volna érdemes maradnom. Az országban azóta sem jártam, de jó érzéssel emlékszem a fél évszázada eltöltött egy esztendőre – tette hozzá Szűcs Ferenc. Szűcs Ferenc még játékosként

