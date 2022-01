Horváth András alakulata kezdésként 3:0-ra kikapott a horvátoktól, majd bár vezetett is a válogatott az osztrákokkal szemben, végül fordítani tudott az ellenfél. A második napon a szlovén U19-es csapat ellen nem sok babér termett a mieinknek (3:0). A fiatalabb szlovén gárda (U17) ellen szorosabban alakult az eredmény, azonban játszmagyőzelemre ekkor sem volt elég (3:0). A lányok 5. helyen fejezték be a „csoportkört", de ők is folytathatták a keresztjátékban. A szlovén U19-esek elleni elődöntőben a csoportmeccshez hasonlóan szintén simán nyertek a vendéglátók (3:0). A 3. helyért lejátszott mérkőzést a horvátok bírták jobban erővel, és három játszmában diadalmaskodtak. Ezzel a junior leányválogatott szintén hivatalosan a 4. lett.