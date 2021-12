Törékeny lány a dobók között

Súlylökésben Baukó Petra remekelt az U18-as korosztályban.

– Petrával számítottunk a végső győzelemre, viszont nagy küzdelem kellett hozzá, az utolsó lökésével nyerte meg a versenyt – mondta Solticz Kálmán, Petra edzője. – A 2022-es év izgalmas lesz, jövőre is ifjúsági versenyzőként küzd a méterekkel. A legnagyobb cél az ifjúsági Eb-re való kijutás!

– Zsúfolt volt az az időszak, ezért a Ligadöntőben elért eredményem engem is meglepett – beszélt a benyomásairól Baukó Petra. A szabadtéren szerzett bajnoki címnek köszönhetően képviselhettem Magyarországot egy nemzetközi versenyen is, ezzel a nagy álmom, a válogatottság is összejött. Szeretném majd további válogatott versenyeken felvenni a címeres mezt és ahhoz méltó eredményt elérni. No és persze a középiskolás tanulmányaimat is szeretném magas szinten teljesíteni a sport mellett.