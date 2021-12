– Az utolsó két versenyét is simán nyerte töréstechnikában. Itt kézél, köríves rúgás és oldalrúgás az, amit be kell mutatni, s ezt pontozzák, minden eltört lap három pontot ér. Bizakodó vagyok, dobogóra várom, mert jól sikerült a felkészülése. Persze, sok minden befolyásolhatja az eredményt, mert ez az első nagy világversenye. Priskin Ferenc tanítványom története különleges, hiszen, mint segítő testnevelő tanár kolléga 2017-ben részt vett az általunk rendezett magyar bajnokság szervezésében Békéscsabán. A törésnél segített, s megtetszett neki a taekwon-do, s mivel ugróatléta volt, a speciális, akrobatikus rúgótechnikákat könnyebben sajátította el. Megnyerte a magyar bajnokságot, mind az öt versenyszámot, s ezzel a teljesítménnyel már döntőbe lehet kerülni. Bízom benne, sőt, húzóembere lehet a magyar csapatnak is, hiszen mindenben jó! Most már csak mentálisan készítjük fel, hiszen pénteken lezártuk a technikai és fizikai felkészítést. Ne érezze tehernek az elvárásokat, az a lényeg, hogy sikeres legyen mind az öt versenyszámában. Ez a célunk, aztán majd meglátjuk, hogy ebben az erős mezőnyben ez mire lesz elég.