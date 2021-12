Mezei Nikolett a felnőtt női 68 kg-ban szerepelt, s nem ígérkezett könnyűnek a sorsolása. Az első mérkőzésen, ami a legjobb nyolc közé jutásért folyt, a lengyel Zuzanna Gazdala volt az ellenfél. Mezei Nikolettre jellemző, hogy nehezen kezd, és fokozatosan lendül bele a küzdelmekbe. Most is ez történt, hiszen a lengyel lány – aki nem volt könnyű ellenfél verekedős stílusával – enyhén vezetett is. Niki a végére fokozatosan belelendült, és megfordította az eredményt, és szoros pontozással 2:1-re nyert.. Ezután egy magabiztosabb találkozó következett a svéd Py Pasanen ellen, ami egy 4 :0-ás győzelmet jelentett.