Az újabb játék elején is próbáltak kapaszkodni Király-Tálas Zsuzsáék, de a vezetést nem tudták átvenni. Strunjak percei következtek, pontjával és ász szervájával négy pontos vezetést építettek ki a csabaiak. Jött a menetrendszerű időkérés, a felzárkózáshoz azonban több támadóhiba is kellett a hazaiak részéről. Tóth Gábor 14:13-nál szólította ki játékosait, Török támadásával azonban így is egyenlített, Bojko pontjaival pedig a vezetést is átvette a Vasas (17:18). Tóth Gábor elégedetlenségének hangot adva ismét időt kért. Fel is javultak a tanítványai, de mivel a fővárosiak játéka is tetőfokon állt, minden poénért meg kellett szenvednie. A vendégek 22:21-es vezetésénél nem tűnt úgy, hogy hamarosan lezárul majd a mérkőzés. Látványos labdameneteket vívtak a csapatok, de rendre a hazaiak koncentráltak jobban. A meccs leghosszabb labdamenetének megnyerésével jutott meccslabdához a BRSE, amit Glemboczki Zóra le is zárt.