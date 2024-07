Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke hangsúlyozta, a népművészet iránt nem csökken az érdeklődés, ezt bizonyítja, hogy a népművészeti táborban hétfőn minden tervezett szakmában elindult a képzés, az alkotás, a tárgykészítés.

Kicsik és nagyok egyaránt alkotnak a népművészeti táborban. Fotó: Bencsik Ádám

– A gyermekek, fiatalok és a felnőttek együttlétének célja a tárgyformálás, a népi kismesterségek tudásátadása – ecsetelte Pál Miklósné. – A csoportvezetők a táborokban részben a technikai, részben a néprajzi tudást, és azt a szellemiséget adják át, amikor és ahogyan a tárgyak készültek. Ezek elsősorban a 18–19. század paraszti kultúrájának termékei voltak.

A népi fazekasság formavilágában mélyednek el

A bútorfestőknél a résztvevők megismerkednek a Dél-Dunántúl templomainak festett kazettáival, és azok mintakincsét dolgozzák fel Kerékgyártó Emese bútorfestő vezetésével. A héten készül egy templomkazetta és egy óralap. A feldolgozott templomok: Kórós, Szenna, Haraszti, Kovácshida, Vajszló, Rétfalu.

Barcsay Andrea népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, szakoktató vezeti a fazekastábort: – A népi fazekasság formavilágában mélyedünk el – hangsúlyozta. – Törekszünk a forma és funkció összhangjának megjelenítésére az elkészítendő használati tárgyaiknál. Folytatjuk a Kárpát-medence fazekasközpontjainak, azok jellemző edényformáinak megismerését, ezek alapján készítik el a résztvevők a tárgyakat. Alkalmazzák a tájegységre jellemző díszítőtechnikákat, igaz ez az edények első égetés – zsengélés – előtti díszítésére és a mázazási technikákra is.

A fazekassággal most ismerkedők kipróbálhatják a korongozás alapjait, betekintést nyerhetnek a fazekasság alapjaiba, ismerkednek a fülezéssel, néhány egyszerű díszítéssel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a fenti tevékenységek a másfél-, kétéves képzésben az Államilag Elismert Szakképesítés megszerzésére irányulnak, és ennek intenzív helyszíne a tábor. Így van ez több, más mesterségnél is, emellett a kezdők is megismerkedhetnek az adott szakma alapjaival.

Mézeskalácsot, mézespuszedlit sütnek és díszítenek a népművészeti táborban

A gyermekek Bujdosó Enikő óvodapedagógus, népi játszóházi foglalkozásvezető, mézeskalács-készítő szakoktató vezetésével egy hét alatt textilből, fonalból, bőrből, gyapjúból, gyöngyből játékokat készítenek. Mézeskalácsot, mézespuszedlit sütnek és díszítenek. Kiskönyvet alkotnak, agyagoznak, bábot barkácsolnak. A csoport tagjai körjátékokkal, népdalokkal, polgári táncokkal ismerkedhetnek. A saját készítésű ritmushangszerrel ritmusjátékokat játszhatnak. Betekinthetnek a különböző népi kismesterségek műhelymunkáiba.