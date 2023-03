Juhász Zoltán elmondta, az egyik ilyen helyismereti szolgáltatás egy pecsételős túrafüzet. Ennek segítségével a túrázó végigjárhatja és felkutathatja azokat a helyszíneket a vármegyében – épületeket, köztéri alkotásokat, emléktáblákat – amelyek valamilyen módon Petőfi Sándorhoz, Szendrey Júliához vagy Petőfi Istvánhoz kapcsolódnak. Ezen túlmutatóan Petőfi barátai is bekerültek a túraútvonalba, például a mezőberényi Bonyhai Benjamin, vagy tudós Kemény Pál háza is megtekinthető, ahol a költő is megfordult.

– A pecsételős füzet lényege, hogy az érdeklődő bejárja a megadott helyszíneket és mindenhol készítsen egy szelfit, amivel igazolja, hogy ott járt. Ha ezt bemutatja a könyvtárban, akkor kap érte egy pecsétet. Az, aki az összes pecsétet összegyűjti, annak egy ajándékcsomagot adunk. Ez a játék most indul és a könyvtárban, később pedig a Tourinform irodákban is bármikor át lehet venni a túrafüzeteket – ismertette az igazgató.

A másik új szolgáltatásuk a Csabai Kalandozások elnevezésű séta útvonal. Ahogy Juhász Zoltán fogalmazott, ez arról szól, hogy egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével tudnak az érdeklődők végi járni egy bizonyos útvonalat. A telefonon egy térkép segíti a túrázót a tájékozódásban, amely jelzi a helyszíneket és végigvezeti azon a felhasználót. Az alkalmazáshoz két útvonal készült, egy Petőfi Észak és egy Petőfi Dél, emellett egy rövid leírást is kap a felhasználó az adott helyszínről. A túrázó az ismereteit kvízkérdések segítségével tesztelheti.