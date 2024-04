Stephan elmondta, a tavalyi projekt sikere után gondolta úgy, hogy ebben az évben is tesz a jó ügyért, a menhelyi kutyák ellátásáért, megmentésért.

– A Battonyai Állatmentő Alapítványt azért választottam idei célállomásként, mert több mint 100 kutya él ott, és ellátójuk, Veronika egyedül végzi az ezzel kapcsolatos, emberfeletti munkát – ecsetelte Stephan. – Most is keres segítséget a munkához, de egyelőre még nincs más, aki gondozná vele együtt az ottani jószágokat.

A Könyvet a kutyákért adománygyűjtés az Andrássy úton

Fotó: Bencsik Ádám

Stephan elárulta, Tequila névre hallgató kutyája tavaly májusban vesztette életét. Utána azonban a 44-es főúton, Csabacsűd közelében felvett egy kóbor ebet, onnantól Mancikát látja el. Érdekes volt a békéscsabai, Andrássy úti helyszínen szerdán dél körül, hogy többen kutyát sétáltatva érkeztek ebédelni. Stephan a könyvakció mellett ezekre a jószágokra is vigyázott az utcán.

– Három pénzgyűjtő urnában helyezhetnek el a segíteni szándékozók pénzadományt – ecsetelte a pincér. – Bízom benne, hogy sikeres lesz a kezdeményezés, és minél több kutyának segíthetünk. Szerdától péntekig tart az akció, 10 és 18 óra között. Szabadon lehet választani egy-egy könyvet, és mindenki saját belátása szerinti összeggel támogathatja a kezdeményezést.

Fotó: Bencsik Ádám

Stephan hangsúlyozta, folyamatosan érkeznek a könyvfelajánlások is a Vegyél egy könyvet, és ments meg egy kutyaéletet! elnevezésű akciójára. Többen a jó ügy mellé álltak azzal is, hogy licitre bocsátottak klímától a sportolói mezig több dolgot. A főszervező kiemelte, most elsősorban két hagyatékból lehet könyvet válogatni, ez csaknem háromezer kötetet jelent. Emellett Bauer Barbara írónő is számos könyvét ajánlotta fel, és ezeket dedikálja is.

– Külön sátorban találhatók meg mese- és a receptkönyvek, illetve a szépirodalom, a történelmi kiadványok, életrajzok – emelte ki Stephan. – Jól indult a szerdai kezdés, remélem a kutyusok nevében, érdekében is, hogy kitart az érdeklődés pénteken estig.