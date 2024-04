Múzeum 1 órája

Örök rejtélyű tárgy is látható a Tessedik Sámuel Múzeumban - videóval

A Tessedik Sámuel Múzeumban jártunk a napokban, ahol az állandó kiállítások mellett újdonságokkal is készülnek áprilisban. Megtudtuk: a múzeum falai között egy olyan tűtartót is láthat a közönség, amelynek rejtélyét máig nem fedezték fel. Ráadásként hamarosan különleges, Szarvas környékén talált éremgyűjteményt mutatnak be.

Vásári Erzsébet

Horváth Marianna múzeumpedagógus kalauzolta szerkesztőségünket a minap a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban, ahol bepillantást nyerhettünk az állandó kiállításokba, és a leendő tárlat előkészületeibe. Megtudtuk továbbá azt is, hogy mivel készülnek a hetekben a múzeum tagintézményei, így a Ruzicskay Alkotóház és a Szárazmalom, amelynek kapui nemrég nyíltak ki újra a közönség előtt. Horváth Mariann titkokról és eseményekről is beszámolt a Tessedik Sámuel Múzeumot érintően. Fotó: Vásári Erzsébet A múzeumpedagógustól megtudtuk: egy igazi rejtély is megbújik falaik között, méghozzá egy avar korból származó tűtartó által, amelynek írásait máig nem sikerült megfejtenie senkinek. Van továbbá egy háromszög fejű szobrocskájuk (idol), ami egy interaktív terem középpontja. Czesznak Zsolt, a múzeum munkatársa pedig megmutatta nekünk, hogyan készítik elő a hamarosan nyíló éremkiállítás anyagát. Ottjártunkkor éppen egy késő középkori lengyel ezüst garast tisztított meg. Elárulta: a török korban hazánkban a magyar dénárokon kívül a külföldi érmék is forgalomban voltak, kifejezetten jó minőségük okán. A tisztogatás alatt lévő lengyel garas Zsigmond király képét ábrázolja. Ezt is Szarvas határában találták közösségi régészet keretében, ahogy a hamarosan nyíló éremkiállítás egyéb kincseit is.

