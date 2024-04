Közbiztonság 2 órája

Kamerák pásztázzák a várost, Orosháza tovább bővíti a rendszert

Orosháza önkormányzata tavaly ősszel döntött: növeli a közterület-felügyelői létszámot. Napjainkban 6 fő dolgozik a városért. Arról is született döntés, hogy 2024 tavaszán a jelenlegi 27 térfigyelő kamerák számát is bővítik. Egyeztetések zajlottak a helyszínekről. A város önerős beruházása a közbiztonság megerősítését, a bűnmegelőzést, a lakosság biztonságérzetének fokozását is szolgálja.

Csete Ilona Csete Ilona

A városrendészet vezetője, Ruzsinszki Zsolt hétfőn kalauzolta végig a sajtó munkatársait a közterület-felügyelet új helyiségein a városházán. Elmondta, modern technikai felszereltséggel ellátott, új irodákba költöztek kollégái, akik rátermettségükkel, hozzáértésükkel garantálják, hogy a városrendészet maradéktalanul elláthassa a feladatát. A városházán alakították ki azt a technikai hátteret, ahova a kamerák képei befutnak. Fotó: Csete Ilona Dávid Zoltán polgármester hozzátette: ez az átalakulás, a létszámnövekedés, az infrastruktúra megújulása hozzájárul szakszerű, jogszerű munkavégzésükhöz. A városvezető utalt arra, hogy bővítik azt a professzionális kamerarendszert, amelyeknek a képeit ((jelenleg 27 kamerafelvételt követhetnek) egy másik helyiségben lehet figyelemmel kísérni. – Igyekszünk a várost át- és beláthatóvá tenni a jogszerűségre törekedve. Van ennek visszatartó ereje (szemetelés, szabálytalanságok, értékvédelem). A közterület-felügyelők jelenlétével, az újabb 16 kamera felszerelésével minimálisra csökkenthetők az orosháziak biztonságérzetét zavaró cselekmények is. Nem a büntetés az elsődleges cél, figyelemfelhívással, jelzésekkel is segítik az együttélés szabályainak a betartását, betartatását. Modern technikai felszereltséggel ellátott, új irodákba költözhettek. Fotó: Csete Ilona Figyelik a kamerák képeit Dr. Burai Mihály jegyző emlékeztetett: hosszas előkészítő munka eredményeként készült el a megújult, önkormányzati típusú rendészeti igazgatás bázisa. – Új, adminisztratív feladatok ellátására szolgáló irodát kapott a közterület-felügyelet. Ehhez szorosan kapcsolódik az az új informatikai háttérbázis, amit kiépítettünk. A meglévő és az erre ráépülő új térfigyelő kameráknak a képei ott nyomon követhetők. A polgármester kezdeményezésére – a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítendő – kezdődött el az a közterület-felügyeleti létszámerősítés és kamerarendszer bővítése, ami nem csak a prevenciót szolgálja, hanem a már megtörtént jogsértések utánkövetésével a megfelelő intézkedéseket is előtérbe helyezik. Nem volt még példa Orosházán arra, hogy ilyen megerősített közterület-felügyelet szolgálja a rendet és biztonságot. Már bizonyítható, hogy a képviselő-testület és a városvezető bölcs döntést hozott. Bíznak abban, hogy ez a megerősített létszám hosszabb távon hatékony lesz. A rendőrséggel, a polgárőrséggel, a mezőőrökkel együtt hatékony fellépésre lesznek képesek. Újabb 16 kamerát helyeznek ki Megtudtuk azt is, az újabb 16 kamera kihelyezése folyamatban van a korábban már közösen leegyeztetett helyszíneken (iskolák, játszóterek, forgalmas kereszteződések, buszállomás, piac, vasútállomás, egyéb frekventált helyek). A technikai háttér adott, bekötésük után majdnem ötven kamera figyeli a várost az itt élők biztonságát szolgálva. A bővítés ezután is napirenden van, önerős és pályázati forrásokat keres a város.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!