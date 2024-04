Az orosházi modellezők minden évben több olyan rendezvénynek is a házigazdái, ami túlmutat a klub szakmai működésén. Az autós, a hajós, a repülős szakág sportolói járják a versenyeket s közben nagyon sok közösségépítő programot kezdeményeznek, szívesen eleget tesznek a vidéki meghívásoknak, így is népszerűsítve e technikai sportot. Ennek meg is lett az eredménye: taglétszámukat megduplázták egy év alatt.

Megtelt az orosházi főtér a modellezőknek köszönhetően

Fotó: Csete Ilona

A családias hangulat minden programjukra jellemző: mindenüket megmutatják, a technika rejtelmeibe is bevezetik az érdeklődőket, a jó házigazda módjára kínálják az élményeket, az információkat és a tudást. Így volt ez szombaton is. Egyszerűen fogalmaztak: látszani szeretnének!

Kukovecz János éppen szabad volt szombaton, technikáját ő is felvonultatta és olyan zenei csemegét kínált a programhoz, hogy még a babakocsikban ülő aprónép is izegni-mozogni kezdett.

A főtéri ügyességi pályán nem csillapodott a tempó, a fiatalok nagyon élvezték, kipróbálták magukat járműveikkel. A szervezők, a modellezők is bemutatták autóikat, fényesen csillogó érmeiket, serlegeiket is felvonultatták.