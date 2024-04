Gyopárosfürdő, a tavak állapota, a turizmus, a fejlesztések, a horgászegyesületekben a tagság véleménye is terítékre került azon a találkozón, ahol Dávid Zoltán folytatott eszmecserét a Barracuda Horgász Egyesület, az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület, a Orosházi Blinker Horgász Egyesület, az Olajbányász Horgász Egyesület megjelent képviselőivel.

Dávid Zoltán találkozóra hívta az orosházi 5 horgász egyesület képviselőjét. Fotó: Csete Ilona

Elöljáróban megköszönte azon törekvéseiket, amelyek eredményeként a vízpartok rendezettek. A környezet- és természetvédelemért folytatott munkájuk és a példamutatásuk, ami az utánpótlás nevelésében is megnyilvánul, követendő. Gyopároson a horgászturizmus fellendítéséhez, a hely népszerűsítéséhez sokat hozzátesznek a helyi egyesületek – fogalmazott a városvezető.

Beszámolt az elmúlt időszakban végzett fejlesztésekről, amik a tó körül is zajlottak. A közvilágítás korszerűsítése előkészítés alatt van, ez érinti Gyopárost is. A tó vízminőségének, a tó állapotának a javítása folyamatosan napirenden van. A kotrás önerőből nem, de egyéb, iszaptalanítási technológiákkal próbálnak megoldást találni. A tórehabilitációra pályázati forrást vonnának be. A stégek rendbetétele, azért, hogy egységes arculata legyen a tópartnak, erre is törekednek.

– Felajánlottam félmillió forintot haltelepítésre. Április 19-én pontyok érkeznek a tóba – jelentette be a városvezető, majd azt kérte a jelenlévőktől, hogy javaslataikkal, tapasztalataikkal segítsék a munkát.

A résztvevők elmondták, a haltelepítésnek mindig örülnek, a horgászoknak jó hír, ha kifogható hal kerül a tóba. Abban vannak különbözőségek, hogy a friss telepítés után legyen, vagy ne legyen horgászati tilalom.

A közvilágítás javítása fontos cél, akár a közbiztonság, akár a sétány esti használata szempontjából. Elhangzottak javaslatok, hogy a tóparti részeken hol lenne szükséges napelemes világítás elhelyezése. A stégek kapcsán érkezett partnerségre és együttműködésre felajánlás, hogy legyen még több, esztétikus megjelenésű. Jelzés érkezett: vannak, akik lezárják másoktól a tóparton a stégeket. Volt javaslat több horgászhely kialakítására. Többen megjegyezték, az új futókör túl közel épült a tóparthoz, ez okoz problémát.

A résztvevők örültek a párbeszéd lehetőségének, azt a jövőben is szeretnék folytatni.

Gyopároson a tavak, a tópart turisztikai vonzerőt jelent. Fejlesztése közös érdek. Fotó: Facebook