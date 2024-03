A Városüzemeltetési Zrt. dolgozói a Szarvasi úton az út széleit tisztították. A szilárd útburkolat szélén összegyűlt és a téli fagyok miatt megemelkedett talajréteget lenyesték gépi munkaerővel, de az útkarbantartási munkálatokat más utcákban is folytatják. A Mikes utcán is letisztították az útszéleket, a Mező, a Hunyadi utcákat szórt útalappal látták el – számoltak be közösségi oldalukon.

Lenyesték géppel az utak szélét. Fotó: Facebook

A közlekedőket arra kérik, figyeljék a sebességkorlátozó táblákat, fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett útszakaszon.

Szentetornyán több földes utat elegyengettek és feltöltöttek. Dolgoztak a Dessewffy, a Nagy Sándor és a Galamb utcákban, a Kosztolányi utcában. Az utak tavaszi karbantartását célzó grédezés mellett ahol szükséges volt, árkoltak. A Téglagyári út egy részét tört anyaggal feltöltötték.