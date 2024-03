Azokat a kisgyermekeket kell most beíratni, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Jelentkezhetnek viszont az olyan kicsik is, akik ugyan addig nem töltik be a harmadik életévüket, viszont a következő nevelési év során igen, és a szüleik szeretnék, hogy az óvodába járást megkezdjék.

Illusztráció: Shutterstock

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot kell kell kitölteni, amely letölthető a város honlapjáról is. A kitöltött és aláírt dokumentumot a körzetes vagy választott óvoda e-mail címére kell elektronikusan elküldeni március 31-ig. A felvételről és az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda igazgatója dönt, majd értesíti a szülőt. Ezt követően ténylegesen is be kell íratni a gyermekeket, május 14-15-én, az adott óvoda székhelyén.

Az óvodák elérhetősége, az óvodai körzetbeosztás, a jelentkezési lap, az óvodákról szóló ismertetők megtalálhatók Békéscsaba honlapján.