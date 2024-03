A Körösparti óvoda mellé mini bölcsődét építenek, a munkálatok az időjárás függvényében indulhatnak el. Szintén a Kóti út környékén, a kertmegi részen két szociális bérlakást alakítanak ki.

Minibölcsődét nyitnak idén a tervek szerint. Illusztráció: MW-archív

A Marvel Team számára is helyet adó, Kossuth utca 37. szám alatti épületet energetikailag korszerűsítik. A városi könyvtár többszintes épületében is indul a beruházás: a földszinten kereskedelmi egység számára alkalmas helyet alakítanak ki, az elsőn és a másodikon pedig a mai kornak megfelelő bibliotékát. A Kóti úti csomópontot biztonságosabbá teszik, itt kisajátítási eljárásra is szükség van egy sarki telek miatt, így a fejlesztés nem biztos, hogy idén megvalósul. Ezen projekt keretében a Liszt Ferenc és a Wesselényi utcáknál zebrát ugyancsak létesítenek.