Közfoglalkoztatottak darálják az elszáradt faágakat Csárdaszálláson. Nagy Zsoltné polgármester elmondta, rengeteg kiszáradt fa van a településen, a szelesebb időben a temetőnél, a ligeteknél, a játszótereknél is össze tudják hordani a letört, leszakadt ágakat.

– A közfoglalkoztatottak gyűjtik össze, majd le is darálják a hasznosítás érdekében. Éppen tavaly vásároltunk önerőből, a korábbi közfoglakoztatási bevételekből egy ágdaráló gépet, ami most nagyon jó szolgálatot tesz. A fával be tudunk fűteni, meleget ad a helyi óvodában és a művelődési házban – részletezte Nagy Zsoltné.