– Lesznek saját, egymással közös, és a várossal együttműködve megvalósuló rendezvények. Hagyományos alkalmak, új kezdeményezések, nyertes pályázatoknak köszönhető programok egyaránt bekerültek a rendezvénynaptárba, amit most június 30-ig beszéltek át a kerekasztal tagjai. Szó esett a farsangi és az óvodai bálról, a Pilvax kávéház programjáról, az S. Nagy István gitárművész közreműködésével tervezett nőnapi lélektréningről. Idén is megemlékezünk majd a Felvidékről kitelepítettekről, Trianonról, emellett tisztelgünk a Hősök napján. Lesz több véradás, városi gyermeknap, esélyegyenlőségi nap, társasjáték-délután és retró majális is – részletezte Kraller József.