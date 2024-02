Az önkormányzat Facebook-oldalán azt írták, hogy a beruházásra a település a TOP Plusz keretében több mint 94 millió forint támogatást nyert el. A 910 méteres szakasz elkészítéséhez beszerezték a szükséges engedélyeket, lefolytatták a közbeszerzési eljárást, kiválasztották a kivitelezőt, így kezdődhetett meg most ténylegesen is a beruházás. Szívós László polgármester kiemelte: a munka részét képezi az építkezés során igénybe vett utcák javítása is.