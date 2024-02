Békés vármegyéből három kadétiskola mintegy 30 diákja vett részt a látogatáson, Orosházáról, Szeghalomról és Békéscsabáról érkeztek. Betekintést nyertek az Egységes Alapkiképzési Program felkészítésébe. A kadétok egy tereptan foglalkozáson vettek részt, amit a 101. Területvédelmi Zászlóalj kiképző állománya oktatásával a leendő szerződéses és hivatásos katonák teljesítettek a pósteleki erdőben. A katonai tereptan fontos eleme az alapkiképzésnek, ahol a katonák megtanulják a foglalkozás alatt, hogy hogyan tudnak digitális eszközök nélkül tájékozódni. Fontos alaptudást biztosít ahhoz, hogy könnyebben tájékozódjanak és egyszerűbben jussanak el A pontból B pontba.

A kadétok egy jó élménnyel és hasznos megszerzett tudással távoztak

Fotó: Dinya Magdolna

Nagy Nándor tartalékos főhadnagy több mint egy éve szolgál a 101. Területvédelmi Zászlóalj kötelékében. Tavaly nyáron már aktívan kivette a részét a honvédelmi táborok szervezésében és lebonyolításában. Jelenleg a honvédelmi nevelési referensi munkakörében tevékenykedik. A honvédség mellett a civil életben sportedzőként dolgozik.

Elmondta, hogy a zászlóaljnál rendszeresen tartanak a kadétoknak nyílt kiképzési napokat, ez az alkalom is a programsorozat részét képezi. A kadétok közelebbről megismerik, hogy milyen egy tereptani foglalkozás, hogy ne csak a tanteremben tanulják meg iskolai körülmények között, hanem élesben is kipróbálhassák magukat, valamint a katonai eszközöket a pósteleki erdőben. A fiataloknak Kun János őrmester tartotta az interaktív foglalkozást. Az elméleti és gyakorlati oktatás során részletesen bemutatta a térképek olvasásának és a tájolók használatának módját, hogy hogyan lehet hatékonyan tájékozódni a természetben, valamint fontos tanácsokkal is ellátta őket.