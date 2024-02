Az elmúlt hetekben megkezdtük a fák kitermelését a gábortelepi önkormányzati erdőből, hogy télen ezt szociális keretek között (háztartásonként) szét tudjuk osztani – számolt be a munkálatokról Varga Gábor a közösségi oldalán. A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a területen a munkák felével tavaly végeztek, idén ezt folytatják, illetve befejezik. Eddig betároltak 800 mázsa fát. A település vezetője megköszönte mindenkinek a munkát, aki részt vett és részt vesz a fakitermelésben. Jelenleg 32 közfoglalkoztatott is részese ennek.