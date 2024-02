Dohorné Nagy Nóra 2022-ben Dombegyházon pályázott gyöngyfűző szakkörre, 2023 őszén makramé, illetve papírfonás szakkörök alakultak településén a Nemzeti Művelődési Intézet Aszakkör - Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért elnevezésű program keretein belül.

S hogy mi motiválta az alkotó közösségeket egymás munkáinak a megismerésére?

– Településünkön szeretik a kiállításokat, látogatják fiatalabbak és idősebbek is. Arra gondoltam 2023 őszén, hogy a jelenleg 18 féle szakkörből, ami működik országosan a Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően, sorra megnézem először is, hogy a környező településeken milyen szakkörök voltak már és elkérem a szakköri anyagokat egy-egy bemutatkozás erejéig. Elsőként Végegyházáról Kinyó Ágnes kolléganőnek köszönhetően érkeztek el hozzánk, Dombegyházára, a művelődési házunkba bútorfestő szakkörüknek a szebbnél szebb alkotásai. Második alkalommal Lantos Anita juttatta el a magyarbánhegyesi Öltögetők szakkör remekműveit. Ez a kiállítás is nagy sikert aratott, megnézte több mint 70 érdeklődő. Az általános iskola elsősei pedig egy interaktív foglalkozásra érkeztek művelődési házunkba. A kiállítás megtekintése után Kiss Gyuláné Marika, a Dombegyházi Díszítőművészeti Szakkör vezetője a hímzésről beszélt a kisdiákoknak, majd előre drukkolt lapokat osztott ki, a gyerekek kalocsai hímzést színeztek ki minták alapján – sorolta sikeres kezdeményezésének a részleteit a dombegyházi szakember.

A sorozat itt nem ér véget. Más települések szakköreinek is szeretne Dohorné Nagy Nóra bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Háttérben a magyarbánhegyesi Öltögetők, a kezdő hímzők kiállítása. Forrás: Facebook

– Ezáltal a mi településünk lakói is megismerkedhetnek mindegyikkel és megfogalmazódhat a folytatásban, hogy milyen szakkört indítsunk el nálunk. A közös ötletelés, a jó gyakorlatok kölcsönös megismerése visz bennünket előre. Valamennyi közművelődésben dolgozó nevében mondhatom, hogy köszönettel tartozunk a lehetőségekért a Nemzeti Művelődési Intézetnek – tette hozzá Nóri.