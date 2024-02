Nehézségek fogadták a németeket, mégis keményen dolgoztak

Dr. Abonyi Lajos, eleki származású tanár, az Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előadásán visszaemlékezett: egykor ő maga is a mai Dr. Mester György Általános Iskolába járt, ám a diákévek akkoriban egész másképp teltek, mint most. Felidézte, hogyan nézett ki akkor az intézmény, és több gyermekcsínyt is elmesélt a jelenlévőknek.

Az elnök továbbá felidézte az Elekre telepített németség 300 éves múltját azzal kezdve, hogyan érkezett meg lakótutajokon 1724-ben a jóformán üres, mocsaras, lápos, ugyanakkor jó termőföldekkel rendelkező településre közel 100 ember, összesen 26 családban. Például: Krauss, Wittmann, Winter, Pfeffer, Jäger, Stumpf, Zimmermann, Zielbauer. Beszámolója szerint a szerződéses jobbágyként letelepedett frankok hamar felvirágoztatták a Harruckern birtokot, azon belül Eleket. Dr. Abonyi Lajostól megtudtuk, az első Magyarországra érkező német nemzedék sorsa ugyanakkor a munka és a halál volt, hiszen a lakosságot hamarosan pestis járvány tizedelte meg. Eleken például 300 emberből 160 hunyt el a kórban. Majd jött az újrakezdések időszaka, először 1735-ben, utána 1739-ben, és 1844-ben, amikor újabb német betelepítés történt Magyarországra.