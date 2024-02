A Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola életében visszatérő és hagyományos esemény, hogy az elhurcoltak emléke előtt egy esti, éjszakai gyalogtúrával tisztelegnek. Pintér Edit, az intézmény igazgatója elmesélte, nevelési programjuk része, hogy a településüket, az almáskamarásiakat is érintő történelmi sorsfordulók kapcsán a gyerekek megismerjék az elődök életének alakulását, még ha az emberi veszteségek, családi drámák árán is kerültek be a történelemkönyvekbe.

– Pénteken 18 órakor indultunk egy előre megtervezett útvonalon a 25 kilométeres esti, éjszakai gyalogtúránkra. Tanulóink közül 23 vállalta a gyalogtúrát Sipos László pedagógus kollégánk által évek óta szervezett alkalomra. Az időjárás éppen úgy nem kedvezett az úton lévőknek, éppen azt éreztük a saját bőrünkön, mint anno az elhurcoltak. Esőben, szélben tettük meg az Almáskamarás-Kunágota-Dombiratos- Almáskamarás úton a kitűzött 25 kilométer utolsó 1/3 részét – számolt be róla az iskola igazgatója. Pintér Edit út közben meleg teát is osztott a gyerekeknek, valamint Antóni Mónika tanárnő pogácsával kedveskedett a fiataloknak.