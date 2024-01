Elmondta, hogy az óvodában egy nyitott színt alakítanak ki, lényegében egy tetőt készítenek 160 négyzetméteren az udvar gumiburkolattal ellátott része fölé. Emellett egy tárolót is építenek, magaságyást és mezítlábas ösvényt alakítanak ki. A közbeszerzési eljárást lefolytatták, kiválasztották a kivitelezőt, aláírták vele a szerződést, a munka tehát május 15-ig befejeződik.

Elkészültek a tervek és megvannak az engedélyek azon projekt kapcsán, amely keretében három buszöblöt alakítanak ki: kettőt a Béke és a Toldi utcák, egyet pedig a Mezőgyáni és a Jókai utcák sarkánál. A fejlesztés keretében a községháza és az egészségház közötti közterület, egy csaknem száz méteres szakasz parkosítására ugyancsak sort kerítenek. Emellett térfigyelő kamerát is kihelyeznek, a helyszínről egyeztetnek a rendőrséggel.

Folytatódik a Béke utcai kerékpárút fejlesztése, megépítik a Vörösmarty és a Toldi utcák közötti mintegy 350 méteres szakaszt is. Emellett utat is építenek. Összességében 500 méteren több, jelenleg csak útalappal rendelkező szakaszt látnak el szilárd burkolattal. A fő utcától kiindulva a Szabadság és a Kossuth utcákban, valamint a helyiek által csak téesz irodaként ismert épület környékén, így a Béke utcában a Kölcsey utca csatlakozásáig, majd a Kölcsey utcában is.