Dr. Takács Árpád kiemelte, az említett 99,3 milliárd forintból 45 milliárd forintot közvetlen támogatások címén, míg 40,7 milliárd forintot vidékfejlesztési jogcímekre fizettek ki. 12,5 milliárd forintot tett ki a nemzeti támogatások összege, míg 889 millió forintot belpiaci intézkedés során biztosítottak.

Jelentősen nőtt az erdőtelepítésre kifizetett támogatások összege is 2023-ban. Erre a célra több mint 315 millió forintot biztosítottak, Békés vármegye erdősültsége jelenleg 28 ezer 50 hektár.

A főispán elmondta, a 2022-es aszálykárok alapján akkor soha nem látott számú, 7200 kárenyhítési kérelem érkezett Békés vármegyéből. Közel 206 ezer hektárnyi terület szenvedett aszálykárt, ami a vármegyei termőföldek közel fele. 2023-ban 577 kérelem érkezett be, 13 ezer hektárra.

Egészséges és fenntartható táplálkozás

Kitért arra, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a GMO-mentesség megtartására, amivel az egészséges és fenntartható táplálkozáshoz is hozzá tudnak járulni. Hozzátette, a kormányhivatal agrárfőosztályán belül működik egy vetőmaglabor, amely három vármegyében látja el tevékenységét, és tavaly ott 22 ezer 155 vizsgálatot végeztek el. Rizs-fonálféreg vizsgálatokat egyedül a Békés Vármegyei Kormányhivatal laborja végez az országban. Hazánk vetőmagmennyiségének mintegy 40 százalékát pedig Békésben vizsgálják.

Dr. Takács Árpád elmondta, jelenleg több mint 14 ezer földművest tartanak nyilván a vármegyében, akikkel az agrárkamarával közösen folyamatosan tartják a kapcsolatot.

Hangsúlyozta, kiemelten fontos számukra, hogy a gyermekek egészséges és vitaminokban gazdag hazai termékekhez jussanak hozzá. Iskolatejre ennek megfelelően 207 millió, iskolagyümölcsre 44 millió forintot fizettek ki tavaly.

Kifejtette, gyakran elhangzik, hogy a kormányhivatal élelmiszer-biztonsági hatósága túl szigorú ellenőrzéseket folytat le. A kormányhivatali munka egészére vonatkoztatva hangsúlyozta, élelmiszerügyekben, gyermekvédelmi és fogyasztóvédelmi ügyekben nincs pardon a jövőben sem. Részletesen szólt a madárinfluenza elleni védekezésről is. Mint mondta, a jelenlegi előrejelzésük szerint mintegy 1,5 milliárd forint kárenyhítésben részesülnek majd az érintett Békés vármegyei gazdák.

Minden információt megkaptak a gazdák

Kozsuch Kornél elmondta, a tavalyi év a 2022-es esztendőhöz képest jó csapadékellátottságúnak számított, tűrhető termésátlagokkal, de nem túl kedvező felvásárlási árakkal. Kifejtette, a KAP, a Közös Agrárpolitika reformja közepette a kormányhivatallal közösen folyamatosan igyekeztek a támogatási igénylésekről minden információt eljuttatni a gazdákhoz, gyakorlatilag minden második Békés vármegyei településre eljutottak ennek során. Hozzátette, a legnagyobb számban beadott jó igényléseknek köszönhetően Békés vármegyei gazdák kapták a legnagyobb mértékű előleget és kifizetést. Dr. Takács Árpádhoz hasonlóan kiemelte a falugazdászok szerepét, akiken keresztül 8600 területalapú támogatási igényt adtak be.

Prohászka Béla hangsúlyozta, a kiváló agrárium és a szakhatóság együttes munkája biztosítja a kiváló és minőségi ételek alapját.

Jövő hét csütörtökön jön a Főzz és segíts! program

Dr. Takács Árpád bejelentette, hogy január 25-én, csütörtökön 10 órától ismét megtartják a Főzz és segíts! című programjukat, amelynek ezúttal a CsabaPark ad majd otthont. A nemzetiségi és gasztronómiai programon bemutatják a vármegyei nemzetiségek konyháját és kultúráját, illetve a vármegyei és települési értékek, a közfoglalkoztatási értékek és a karitatív gondolat egyaránt szerepet kap majd az eseményen. Az elkészült farsangi fánkból szociális intézményeknek, kiemelten gyerekekre koncentráló intézménynek juttatnak majd.

Kozsuch Kornél a Magyarok Kenyere programról szólva elmondta, a vármegyei gazdák a nagy aszály alatt is bizonyították, hogy bajban is tudnak segíteni, tavaly pedig nekik köszönhetően közel 400 tonna búzát szállítottak a malomba, amiből rászorulókat segítő vármegyei civil szervezeteket támogattak. A jövő heti rendezvényen a farsangi fánkhoz is a Magyarok Kenyere program lisztjéből biztosítanak alapanyagot.

Prohászka Béla kiemelte, 50 kilogramm lisztből, 10 kilogramm vajból, 25 liter tejből, 4 kilogramm élesztőből, 300 darab tojássárgájából, 20 kilogramm baracklekvárból, fél liter sütőrumból, egy kilogramm kristálycukorból, 4 kilogramm porcukorból, két kilogramm citrom reszelt héjából és 30 liter étolaj segítségével sül majd a farsangi fánk. Több mint ezer darab készülhet a finomságból. Az érdeklődők a nemzetiségek konyhájával, kecskesajttal, számos speciális finomsággal is megismerkedhetnek.