Rejtélyes amerikai levél kötött ki Szebinél Kondoroson, Dankó Béla segítette hozzá – videóval

Karácsony környékén apró kis csodák is bearanyozták az ünnepet, az életet, így volt ez Kondoroson Dankó Béla révén Szebegyinszki Mihálynál is. A városban mindenki által Szebinek hívott közösségi embert az országgyűlési képviselő kereste fel egy karácsonyi üdvözlőlevéllel, ami kalandos úton jutott el hozzá Amerikából, Daytona városából. Szebi az üdvözlőlap átvételekor elérzékenyült, és tudta is, ki az a Josaphine néni, aki a levelet feladta.

Dankó Béla elvitte a levelet Szebegyinszki Mihálynak. Fotó: Facebook

Dankó Béla elmondta, habár sokan azt mondanák, hogy nem csoda, csak véletlen vagy vakszerencse, hogy a levél odakerült ahhoz, akinek küldték, de ő igenis úgy gondolja, hogy ez egy kis karácsonyi csoda volt, aminek közreműködője lehetett. – Unokabátyám keresett meg azzal, hogy az egyik barátja, aki Budapesten él, kapott egy levelet az USA-ból, amit véletlenül oda küldtek el az Andrássy útra, ahol lakik. Mikor megnézte a címzést, látta, hogy Kondoros a cím, igaz, Condorosként írva, de akkor is kondorosi személy az, akinek címezték. Egy USA-ban élő, 80 éves hölgy küldte ezt a levelet, de nem emlékezett pontosan az irányítószámra, 5555-öt írt, 5553 helyett, és egészen pontosan a névre sem emlékezett – Szebeledit írt Szebegyinszki helyett –, de szeretett volna örömet okozni karácsonyra levelével.. – Egy kis segítséget is kért a levél hátoldalán, ahol leírta, sajnos, idős korára való tekintettel ő nem pontosan emlékszik ezekre, ezért így küldte levelet. A Jóisten intézte úgy, hogy egy olyan emberhez került a levél, akinek van kondorosi kapcsolata, mégpedig Dankó Béla unokabátyja. – Én pedig, hála Istennek, ismerve Kondorost és a kondorosiakat, rájöttem, hogy ki a címzettje ennek a levélnek, és személyesen átadtam Szebinek – emelte ki a képviselő. Szebegyinszki Mihály elmondta, tulajdonképpen nem igazán tudja, hogy a „macsar” az magyart jelent-e, a Josaphine az viszont Veronika, akivel kétszer beszélt telefonon, az egyik lánya kint lakik Daytona-ban, a másik valahol Pécsett. Ők tulajdonképpen innen mentek ki a háború után Neszmélyről, és ami tulajdonképpen ide köti hozzánk, az az, hogy hadiárvák árvák voltak. – Az én anyukámnak a második férje volt a Sanyi bácsi, aki folyamatosan tartotta a kapcsolatot – mesélte Szebi. – Örülök, hogy Josephine ma is él, és eljutott hozzám a képviselő úr, Béla által az üdvözlet. Megígérem, hogy elküldöm azokat a fényképeket, amiket kért. Szebi kitért arra, az volt az egyik legrendesebb ember Budapesten, aki nem kapásból dobta ki a kukába az Amerikából jött levelet, hanem vette a fáradságot, utánajárt, és volt kondorosi ismerőse, ráadásul Dankó Bélán keresztül eljutott hozzá a levél.

