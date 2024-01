Mittag Mónika, a Mathias Corvinus Collegium békéscsabai képviseletének vezetője elmondta, 2023-ban költöztek át a méltón felújított, Andrássy úti Szalay-kúriába, ami meghatározta az éves munkát. Meleg, otthonos hangulatot teremtettek, s rögtön belevágtak a FIT oktatási programokba, a KP klubdélutánokba.

A Fiatal Tehetségprogram kötelékébe mintegy hetven 5-8. osztályos diák tartozik. Interaktív, gyakorlatorientált, valamennyi tudományterületet felölelő előadásokon juthatnak új ismeretekhez, kísérleteznek, de a robotikától, csillagászattól kezdve az építészeten át rengeteg mindennel foglalkoznak. A cél, hogy mindenki megtalálja azt, ami legjobban érdekli, amiben a legtehetségesebb. A középiskolás programunk is több mint száz diákot fog össze, egy bőséges svédasztalhoz hasonlítható. Horizontális látásmódot kínálunk; tavaly politikus, zöld influenszer, mexikói, amerikai, brit szakember is tartott előadást. Szellemi műhelyként funkcionálva kínálunk értelmes, tartalmas interakciókat, kimozdítva a fiatalokat a tévé, a videójáték elől.

Dr. Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató helyettese kiemelte, az elmúlt év nagy előrelépéseként újabb központokkal bővült az MCC. Megnyitották az első felvidéki székhelyet Dunaszerdahelyen, Szlovákia-szerte megszólítva a magyarokat.

– Somogy vármegyében, Kaposváron is megkezdtük a tehetséggondozó munkát. Erdélyben már kilenc helyszínen, Kárpátalján pedig Beregszászon vagyunk jelen. Immár harmadik alkalommal rendeztük meg tavaly az MCC Fesztet Esztergomban, ami jóval több egy könnyűzenei fesztiválnál. A Mathias Corvinus Collegiumnak jelenleg 7300 hallgatója, diákja van. Összeért a képzési ívünk, ötödik osztálytól egészen az egyetemig, sőt a doktori szintig elvezetjük a tehetséges fiatalokat. Akik 2015-ben lépték át a kaput, ma már egyetemisták. Több mint kétszáz Tehetség Programos hallgatónk van, ők a legfiatalabbak, de középiskolás programunk is több, mint négyszáz diákot fog össze. Egyetemi programunk Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Győrben és Pécsett, valamint Kolozsváron működik. Hatszáz hallgatónak biztosítunk kollégiumi elhelyezést, és alap-, illetve mesterszakot kiegészítő képzést nyelvoktatással, nemzetközi lehetőségekkel, ösztöndíjjal megtámogatva – részletezte Dr. Constantinovits Milán. Hangsúlyozta, vannak rövid periódusú programjaik is, mint a női vezetőképző, illetve a kárpátaljai, erdélyi közéleti vezetőképző.

– Az MCC nem csupán oktatással, tehetséggondozással foglalkozik, tudományos konferenciákat is szervez, heti rendezvénysorozatot működtet. Békéscsaba jó példa, itt a nulladik pillanatban sikerült kiváló kooperációt kialakítani a helyi iskolákkal és a szülőkkel. Terveink szerint folytatjuk a területi expanziót és minél jobban ki szeretnénk használni a révfülöpi táborhelyszínt és a Hargitában lévő veresszéki képzési központot. Idén is lesz MCC Feszt, a végzős fiatalokat pedig átvezetjük a Középiskolás Programba. Sok nemzetközi hírű előadót szeretnénk Magyarországra csábítani, az MCC Press égisze alatt pedig újabb könyveket igyekszünk kiadni a felhalmozott oktatási tapasztalatainkra építve – tette hozzá.

Huszár János FIT régiókoordinátor kiemelte, azoknak az 5. osztályosoknak sem engedik el a kezét, akik nem jutnak be a Fiatal Tehetség Program huszonöt fős keretébe. Csatlakozhatnak a Fiatal Tehetség Klubba (FIT), ahol havonta két alkalommal rövidebb élménypedagógiai órákon vehetnek részt, s nyáron Tatán táborozhatnak.

Szöőr Ádám kommunikációs igazgatóhelyettes aláhúzta, az MCC már a social media valamennyi felületén is jelen van, célja a többi között a nemzetközi jelenlét további erősítése. Hozzáfűzte, tavaly 5-600 rendezvényt tartottak, ez is az egyik fő profiljuk, amely mögött komoly szakmai gárda áll. Temesi Hilda intézményi kommunikátor kiegészítette: fontosnak érzik, hogy a képzési programokról, az MCC szellemiségéről, küldetéséről a helyiek is időről időre informálódjanak.