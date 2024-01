– Az említett korszakokban térségünkben, illetve Európában még nem tartottak az óév búcsúztatására tűzijátékokat, így akkoriban például a hétfőn délben a gyulai várban is megjelenített módon űzhették el az előző esztendőt – tette hozzá Szabó Árpád. – Természetesen az eseménnyel szeretnénk mind a helyiek, mind a városba érkező turisták számára is programot biztosítani.

Mint azt előzetesen Fábián Tamástól, a helyi kiállítóhelyeket, így a várat is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, a lövésekkel azokat a zajkeltő hagyományokat is felidézték, amelyekkel egykoron a rosszat űzték el. A szokás napjainkban a petárdázásában jelenik meg, még ha a mai használók közül sokan talán nincsenek is tisztában a hagyomány eredeti céljával.

– A lövések lehetőséget adnak a gyulai vár legfontosabb történelmi időszakának, az 1566-os ostromnak folyamatos megjelenítésére és életben tartására is – fogalmazott. – Az esemény a városban tartózkodó turisták számára ugyancsak látványosságként szolgált, és az ilyen élmények is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek jól érezzék magukat, majd visszatérjenek Gyulára.