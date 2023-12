A Hagyj el egy mikuláscsomagot! akciót szájról szájra adták az emberek, még többen a világhálón osztották meg a kezdeményezés hírét. Lett is eredménye. Idén is majd 400 településéről csatlakoztak és nagyon sokan szántak időt a csomagok elkészítésére.

– Több mint 6200 elhagyott csomagról tudok, amelyek közül többet – a feltöltött képek alapján – nyomon tudtam követni az elhelyezéstől egészen a megtalálásig. Az elhagyott csomagok száma a valóságban még ennél is több, hiszen nem minden elhagyott kis piros pakkról érkezett hozzám információ – tette közzé a 2023-as akció eredményét Alex, aki hozzáfűzte, a közreműködőkkel talán sikerült visszacsempészni az életünkbe a meglepetéseket, az adni jó életérzést, az örömszerzést mások számára.