– A tánciskola kiscsoportja, valamint békéscsabai, gyulai képviselete is sok-sok aranyat hozott el több korosztályban. Szépen zártuk ezt az évet – foglalta össze a táncosok egyik felkészítője, a Sztárban sztár leszek című műsorból is ismert Molnár Sándor. Elárulta, kiválóan szerepelt, arany minősítést kapott Derecskén két junior táncosuk is, a nagyszalontai Takó Dorka és a békéscsabai Békési Dominik is, akiket a verseny egyik zsűritagja kiválasztott Mohamed Fatima új klipjének forgatására is. A napokban a trió Budapestre utazott, ahol fiatalos, különleges helyszíneken forgatott az énekesnővel és duettpartnerével, DJ Emperorral.

– Hamarosan debütál a videóklip, tőlünk pedig többen kértek tánciskolai kontaktot, úgyhogy joggal lehetünk büszkék magunkra Kerekes Judittal. A klipforgatás egész napot igénybe vett, így elcsigázva, de azzal az igazi jóleső fáradtsággal jöttünk haza. Vitathatatlan, hogy a Viharsarokból sok tehetség indul. Jövőre feltűrt ingujjal vágunk bele az új esztendőbe, terveink szerint tovább öregbítjük a város és a tánciskolánk hírnevét az aranyakkal – mondta el Molnár Sándor.