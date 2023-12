– Mégis, egy ilyen vészterhes időszakban nagyon fontos, hogy otthon, a lelkünkben, különösen az adventi időszakban békét teremtsünk és így várjuk a karácsonyt és az új esztendőt – fogalmazott, hozzátéve, hogy az ünnepvárás időszaka arra is alkalmas, hogy számvetést végezzünk az elmúlt év eseményeiről. – Azt láttam, hogy Békéscsaba a nyugalom városa, ahogy a korábbi években, idén is tetten érhető volt az önzetlen segítségnyújtás, a szeretet és az együttműködés azok felé, akik erre rászorulnak. Ettől vagyunk szerethető, nyugodt város, ezért jó itt élni, és ezért reméljük azt, hogy gyermekeink, unokáink is Békéscsabát fogják választani –tette hozzá.

Gubik Petra a fellépése előtt úgy fogalmazott, óriási öröm itt állnia, hiszen Békéscsaba a második otthona, amire nagyon büszke.

– Itt nőttem fel, innen indultam, és ezt soha nem felejtem el. A Békéscsabai Jókai Színház nevelt fel, a társulat olyan volt, mintha a családom lett volna. Most, amikor jöttem, olyan volt, mintha haza jönnék – mondta el a színésznő elérzékenyülve. Visszaemlékezett, már első alkalommal is azt tapasztalta, mennyire nyugodt ez a város és mennyire segítőkészek, befogadóak az emberek. – Ezt "a kis Viharsarkot" én „biciklis városnak” hívom, hiszen soha ennyi bicikliző embert nem láttam, mint itt. Ez nagyon tetszik, mert valamennyire lelassítja ezt a felgyorsult világot – tette hozzá. Gubik Petrát a koncerten szerzőtársa, Fábri Péter kísérte zongorán.