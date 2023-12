Az eseményen Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a csütörtöki volt a harmadik alkalom, amikor Barkász Sándor kezdeményezésére a legalább 4-es tanulmányi átlagot elért nyolcadikos diákokat a Családért Alapítvány megajándékozta.

– A fő ajándék, amely a program kiinduló pontja is egyben, a Beszélő házak – épített értékeink című kötet – emelte ki Szegfű Katalin, aki a könyvet is szerkesztette. – Az album 2021-ben, éppen két éve jelent meg, és abban Békés szép, régi értékes házait gyűjtötték össze, illetve mutatják be. Alapját a Békési Újság hasábjain éveken át publikált cikkek, illetve fotók adják. A könyvben 208 színes oldalon 229 fotó, közte 35 archív felvétel, 175 épület látható városrészenkénti csoportosításban, térképpel ellátva. Az albumot a Családért Alapítvány adta ki, létrejöttét támogatta az önkormányzat és Polgár Zoltán alpolgármester. Hangsúlyozta, a világ nem csak online él, a könyv segít megérteni, hogy a városban vannak szép és értékes házak, amelyekre büszkének lehet lenni, és amelyek miatt is érdemes nyitott szemmel járni.

Mint arról lapunkban is írtunk, Bíró György pedagógus, a városvédő egyesület egyik alapítója a Békési Újságban 1994-től kezdődően 2003-ig írta a Beszélő házak – épített értékeink című rovatban az épületbemutatásokat, azok alapján született az album, a fotókat pedig Gazsó János készítette.

Barkász Sándor mérnök elmondta, az elismert diákokra büszke az egész város: – Az említett könyv hozta az apropót a programhoz. Amikor meglátom az épületeket, mögötte mindig egy értékteremtő embert látok – folytatta a gondolatot. – Sok ember életéből javarészt az a ház marad hátra, amelyben leélte az életét, ő építette vagy vásárolta. A könyv békési polgárok értékteremtő lenyomata, ami az épületeken keresztül elevenedik meg.

Mint mondta, a diákok is hasonló utat járhatnak, és ha azt folytatják, értéket fognak teremteni. Kifejtette, aki nyolcadikra a 4-es átlagos eléri, abban már van kitartás, elszántság, életrevalóság, de a többiekben is van lehetőség. Saját személyes sorsával is párhuzamot vonva elmondta, nem voltak zavartalanok számára az iskolai évek, hiszen tanulási nehézséggel küzdő diszlexiásként, képi gondolkodású diákként számos nehézséggel kellett szembenéznie.

– A kezdeti kevésbé jó, 3,1-es tanulmányi eredményem miatt elkezdtem dadogni. Igyekeztem, több-kevesebb sikert elértem, és a középiskola már egészen jól sikerült – tette hozzá. – Továbbtanultam, és amikor már végzett mérnökként megdicsértek, elmúlt a dadogásom, ami 6-tól 26 éves koromig, 20 éven át tartott. Addig senki nem dicsért meg.

Mint mondta, vélhetően az elismert diákok közül senki nem dadog, de szeretnék megdicsérni őket azért, amit tettek. Kiemelte, a rohanó világban lehet, hogy a diákok nem mindig kapják meg az elismerést, ezért teremtettek egy ilyen alkalmat, ami kifejezi azt is, hogy fiataloknak köszönhetően bízhatnak a jövőben.

– Nagyon büszkék vagyunk rátok, és köszönjük – fogalmazott. A program keretében 84 nyolcadikos diákot köszöntöttek, illetve ajándékoztak meg. Műsort adtak a Szegedi Kis István Református Általános Iskola, a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola és a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákjai.