A tavalyi siker után 2023-ban is keresik (első körben sikeresen meg is találták) azokat a helyi lakosokat, akik ablakaikba szívesen kihelyeznek egy-egy kivilágított számot. A lakóházak mellett intézmények, cégek csatalkozására is számítottak a felhívást meghirdetők.

Az élő adventi naptár lényege, hogy december 1. napjától szentestéig, december 24-éig a településen mindennap egy újabb ablakon jelenjen meg kivilágítva a hónap napját jelző szám, ahogyan egy adventi naptáron kinyílik naponta egy ablakocska. Szenteste pedig mind a 24 ablak együtt világít.

Olyan népszerű volt a felhívás, hogy megtelt jelentkezőkkel az első ablaksor. Amennyiben lesz elegendő vállalkozó kedvű mezőhegyesi, dupla élményben lesz része a helyieknek.