Prof. Dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a Magyar Tudományok Ünnepe egy nagyszerű hagyomány, amelynek részeként a tudást, a tudományt, a tanulást és a tanítást ünnepeljük évről évre.

– Az esemény módot ad arra, hogy az újabb kérdésekre közösen keressük a választ, a szerdai rendezvény pedig különösen alkalmas volt erre a célra – emelte ki, majd hangsúlyozta, az új kihívásokra adott válaszok esetében nem szabad elfelejtkezni, hogy van mire építeni. Mint megfogalmazta, ha Békéscsaba körül húznánk egy 100 kilométer sugarú kört, akkor abba öt, majdnem hat Nobel-díjas élete esik bele.

– Valami van a levegőben a környéken, ami lehet a kultúráknak, a többnyelvűségnek, a többféle közösségnek a békés, egymást segítő együttélése. S valószínűleg az eredményekben fontos szerepe van az iskolarendszernek, a régi oktatási rendszer hagyományaiból, a kiegyezés utáni időszak, az Osztrák-Magyar Monarchia iskolarendszere talaján nevelődött pedagógusoknak, akik a mai napig állják a sarat, és jobbnál jobb diákokat küldenek a felsőoktatásba – folytatta a gondolatot.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, 27. alkalommal ünnepeljük meg a Magyar Tudomány Napját.

– Van mire büszkének lennünk, hiszen számos magyar, illetve magyar származású tudós alkotott olyan maradandó dolgot, amelyet ma is használunk a hétköznapi életünkben is – tette hozzá. Mint kifejtette, a kutatás, a tudomány és a felsőoktatás kéz a kézben kell, hogy járjon, ezért is tartották kiváló helyen a szerdai programot.

– Középiskolások, egyetemisták lépéseket tesznek, hogy minél jobban elmélyedjenek a különböző tudományos területeken – emelte ki.