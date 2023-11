Mint a cikkben olvasható, a Sebes-Körös hazai felsőbb szakaszai mindig is kívül estek a tömeghorgászat határmezsgyéjén: – Ebben nincs semmi meglepő, hiszen a keskeny, de annál gyorsabban szaladó, a határ felé egyre több helyen gázolható folyó nem az átlagpecást kecsegteti lehetőségeivel. Mi tagadás, a fogási élményhez itt alaposabb hely- és halélettani ismeret, illetve még annál is nagyobb kitartás szükséges, ráadásul „klasszikus” kapitális fogásokra még ilyen felkészültség mellett is kevesebb az esély – fogalmaztak a KHESZ Facebook-oldalán, majd hozzátették, persze minderre „is” van kivétel. A Vass fivérek, Norbert és Balázs már számos olyan sebes-körösi fogással gazdagították az elmúlt évek beszámolóinak sorát, amelyek cáfolják a kis folyókról alkotott horgász-közgondolkodást.

Forrás: KHESZ

Idei horgászélményeik közül egyet-egyet osztottak meg, de ezek – a KHESZ beszámolója szerint – divatos szóhasználattal élve mindent visznek.

Időrendben Vass Balázs 170 centiméter hosszú, 30 kilogramm feletti súlyra becsült, pergetve fogott harcsája kívánkozik előre, amely egy augusztusi, dunavirág-rajzással „ékesített” éjszakát tett a horgász számára felejthetetlenné. Egy ekkora harcsa minden hazai vizünkben a termetesebb példányok közé sorolható, de a Sebes-Körös domolykó szinttájba tartozó határ közeli szakaszain mindenképpen óriás. Ha hozzávesszük ehhez a fent említett kérészfaj milliós egyedszámú rajzásának extrém körülményeit, a fogási élmény alighanem a megismételhetetlen kategóriába emelkedik.

Forrás: KHESZ

Vass Norbert beszámolója októberre datálódik, amit a horgász maga is „igen szép fogásként” aposztrofál. Erre minden oka megvan, hiszen egy 2,30 kilogramm tömegű, tejes hosszában több mint fél méteres, 53 centis, csónakból fogott „nappali” domolykó még az avatottabb pergetőhorgászok számára is örök vágyálom marad. Az alföldi folyók pisztrángjaként is aposztrofált domolykóknak a Sebes-Körös hazai felső szakaszán népes állományai élnek, amelyeknek kifejezetten kedveznek a tömeghorgászat határmezsgyéjén kívül eső kis folyó háborítatlanabb, kevesebbeket csábító, „sebesebb” viszonyai – írta a KHESZ.