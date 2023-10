Ismertették, az ugartyúkok Európa tőlünk délebbre eső részein költenek, hazánk a költőterület északi határa, az itteni állománya a legújabb felmérések alapján mintegy 20-30 párra tehető. A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül idén hat pár költött, három a Dévaványai-Ecsegi pusztákon, három pedig a Cserebökényi pusztákon.

A költési szezon április végén kezdődött. Dévaványa térségében az első költés mindhárom párnál sikeres volt, a fészkekben két-két fióka kelt ki. Az egyik pár a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont közelében, egy bivalylegelőn költött, így az ő életüket jól nyomon tudták követni. Ők végül a kettő közül egy fiókát neveltek fel sikeresen. A másik két pár magas vegetációban költött, nem tudták optimálisan belátni a terepet, így nem tudják, hogy hány fiókát sikerült felnevelniük, de az biztos, hogy legalább egyet. A szülőpárok tartósan ott maradtak a fészek közelében a fiókanevelési időszakban is.

A látogatóközpont közelében költő ugartyúk-pár számára pedig igen optimálisak voltak a feltételek, így másodszor is költésbe fogtak. Legnagyobb meglepetésükre a második fészekaljból származó utódok kirepülése után a pár harmadszor is tojást rakott. Az egytojásos fészekaljon a szeptember 21-i ellenőrzéskor még ült a tojó. A fióka optimális esetben ezekben a napokban kel ki, további sorsa azonban kérdéses, ugyanis az ugartyúkok általában már október közepén útra kelnek déli telelőhelyeik felé. A fiatal madár akkor még legjobb esetben is csupán kéthetes lesz és még két hét múlva éri el a röpképességet, akkor viszont máris el kell indulnia a hosszú útra. Sőt, az is előfordulhat, hogy ha a szülők belső, biológiai órája korábban jelzi, hogy indulni kell, akkor a fészekben lévő tojást magára hagyják. Várják tehát a további fejleményeket.

Végül elárulták, hogy mivel a nyár folyamán, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének műholdas jeladózási programja keretében a réhelyi ugartyúk-pár is jeladót kapott, így látni fogják, mikor indulnak útnak a felnőtt madarak, s akkor kiderül az is, mi lett a fióka sorsa.