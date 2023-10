Az egyházi és az nem egyházi fenntartású (állami, alapítványi, nemzetiségi) iskolákra más-más előírások vonatkoznak.

Hetenkénti templomi áhítat az evangélikusoknál

Az egyházi fenntartási békéscsabai iskolák közül a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium református, római katolikus és evangélikus hitoktatást biztosít a növendékeknek, az elsősöktől a 12. évfolyamra járókig, heti két tanórában – tájékoztatott Szente-Réth Katalin iskolalelkész. Ovis hittan foglalkozást is tartanak heti fél órában középsőtől felfelé, valamint a kollégiumban is zajlanak áhítatok.

Az iskola diákságának körülbelül kétharmada evangélikus hittant választ, a maradékon osztoznak a református és a katolikus családi háttérrel ezt az iskolát választó diákok. Az evangélikus hitoktatást az iskolalelkészen kívül a Békéscsabai Egyházközség lelkészei, és még két főállású hitoktató biztosítja. A hitoktatáshoz a diákok a tankönyveket – a többihez hasonlóan – ingyen kapják meg. A diákság hitre nevelésének terepe a hit- és erkölcstan óra mellett a hetenkénti templomi áhítat. Az általános iskolások áhítatán az iskolalelkész szolgál, míg a középiskolásokat megszólító ilyen alkalmak ökumenikus szemléletben zajlanak, vagyis az igehirdetésre olykor katolikus papot vagy református lelkipásztort kérnek fel.

Évente egyszer, Mennybemenetel Ünnepén – katolikus elnevezéssel Áldozócsütörtökön – minden diák a saját felekezetének megfelelő templomi istentiszteletre – vagy misére – látogat el. Az iskolai lelki élet fontos terepe a Csendes nap a nagy keresztény ünnepeket megelőző várakozási időben (adventkor és böjtben), amikor elcsendesedéssel, előadásokkal, filmvetítéssel és beszélhetéssel hangolódnak a közelgő ünnepre. Szente-Réth Katalin iskolalelkészként a diákság, a szülők és a tanári kar lelki gondozását is végzi, ajtaja nyitva áll azok előtt, akik ilyen beszélgetésre vágynak.

A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium különös színfoltja a diákönkormányzat szervezte BEG Night elnevezésű program, amelynek során egy-egy estére és éjszakára megnyitják az iskola épületét a diákság igényei szerinti szórakoztató, önművelő és sportfoglalkozásokra, előadásokra, és ennek során az iskolával szomszédos templomban meghitt gyertyás áhítat csalogatja a pizsamás-pokrócos tanulókat, akik örömmel vesznek részt ezen a nem mindennapi alkalmon.

Családi misét is tartanak

– A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda békéscsabai iskolájában jelenleg 174 tanuló nevelkedik, akik nyolcvan százalékban a katolikus hittant választják – mondta el Gazsó Ilona igazgatóhelyettes. A többi diák evangélikus hitoktatásban vehet részt, ezt választják az iskola falai között nevelkedő protestáns gyerekek, akik között református, baptista és hetednapi adventista is van. Mint egyházi fenntartású iskolában, itt is heti két hit- és erkölcstan óra van az órarendbe építve mind a nyolc évfolyamon. A katolikus hitoktatást hitoktatók mellett papok is segítik, különösen a bérmálkozásra felkészülést szolgáló időszakban, 7-8. évfolyamon.

Az iskola fenntartója a szegedi székhelyű Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság, amely több másik Békés vármegyebeli településen működtet oktatási-nevelési intézményt, így Kamuton, Nagybánhegyesen, Végegyházán és Gerendáson általános iskolát és óvodát, Telekgerendáson általános iskolát. Az ide járó gyerekek szintén részt vesznek hitoktatáson, de érdekesség, hogy Végegyházán nincs igény protestáns hitoktatásra, míg Nagybánhegyesen református hitoktatás is elérhető. Az óvodások lelki perceken hangolódhatnak a keresztény vallásban fontos értékek megismerésére, természetesen a nekik megfelelő nyelvezeten.

A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola diákjainak háromhetente családi misét tartanak a Páduai Szent Antal Társszékesegyházban.Fotó: Bencsik Ádám

A csabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola diákjainak háromhetente családi misét tartanak a Páduai Szent Antal Társszékesegyházban. Ezeken a részvétel nem kötelező, de mégis sokan elmennek, hiszen az alkalom az iskolai közösség építésének és a hit elmélyítésének a remek lehetősége – amint ismertette lapunk olvasóival Gazsó Ilona igazgatóhelyettes.

Megoldják akkor is, ha egy osztályból csak egy diák kéri

A nagyobb keresztény egyházak közül a református különleges helyzetben a békési megyeszékhelyen, ugyanis nem tart fenn óvodát vagy iskolát, de legalább 250 diáknak tart hit- és erkölcstanórákat – mondta el a Békés Megyei Hírlapnak Marti Miklós lelkipásztor. A nem egyházi fenntartású iskolákban számosan a református hit- és erkölcstan megismerését választják, köztük olyanok is, akik nem tagjai az egyházközségnek, akár megkeresztelve sincsenek, de a család kötődik a reformátussághoz vagy csupán nyitott rá. A lelkipásztor elmondta, a most kezdődött tanévben azt a stratégiát választották, hogy az iskolai hitoktatást olyan hitoktatókra bízzák, akik a gyülekezet aktív tagjai, hiszen így közvetlenebbül lehet a felnövekvő diákságot becsatolni a gyülekezeti életbe. Az egyházi fenntartásúakkal szemben a nem egyházi fenntartásúak heti egy órás hit- és erkölcstanórát biztosítanak, melyeket ugyanazon tematika szerint töltenek meg tartalommal, csak itt kevesebb idő jut egy-egy téma kifejtésére. A tantárgynál a diákok minősítése a helyi tantervnek megfelelően történik osztályozással vagy szövegesen. A csabai iskolák mellett Gerlán vannak még olyan református hittanosok, akiket a csabai egyházközség hitoktatói vagy lelkészei nevelgetnek. Érdekesség, hogy ha csak egy diák is jelzi igényét rá az adott osztályban, biztosítják a lehetőséget. A Békéscsabai Református Egyházközségben hosszú évek óta szokás, hogy a gyülekezet tagjai áldáskívánással indítják útba a hittanosokat a tanév kezdetén, erre a belsőséges istentiszteleti alkalomra mindig megtelik a templom.

Nem a számonkérésre koncentrálnak

Evangélikus hitoktatást a nem egyházi (állami, alapítványi, nemzetiségi) fenntartású általános iskolákban mintegy 350-400 békéscsabai diák kap – ismertette lapunk kérdésére Péterné Benedek Ágnes gyülekezeti lelkész. Ez magas létszám, amely a lelkészi kar mellett jelentős számú hitoktatót, erre kiképzett egyházi kötődésű pedagógust foglalkoztat a tanévben. Ahogy a lelkésznő elmondta, az a cél, hogy a lelkészeket a lehető legkisebb mértékben vonják el a gyülekezeti teendőktől, ezért a pedagógusok mindenkori kötelező óraszámának a felében maximálta az egyház a heti hitórák számát a lelkészek esetében. Ami pedig a hit- és erkölcstanórák tartalmát illeti, minden évfolyamon, de különösen az alsósoknál, a tudásanyag interaktív átadására törekednek, élménypedagógiai módszerekkel, sok beszélgetéssel, amit egy jól hasznosítható, gazdagon illusztrált munkatankönyv is segít. Ez a tantárgy nem a számonkérésre koncentrál, mások mellett ez különbözteti meg a többi tantárgytól.

A kiscsoportos hittanórák érdekesek. Illusztráció: Magyar Nemzet

Péterné Benedek Ágnes lelkészasszony elmondta továbbá, hogy törekednek a diákság meglévő irodalmi és történelmi ismereteihez kapcsolódni, és az etikaoktatásban is előkerülő általános erkölcsi kéréseket, társadalmi problémákat, döntési helyzeteket a bibliai Ó- és Újszövetségi történetek példáin keresztül igyekeznek megbeszélni, értelmezni. A kiscsoportos hittanórák még a gimnazistáknak is érdekesek, izgalmasak. Ha a tanár és a diákság között bizalmi kapcsolat alakult ki, akkor igazán mély nevelőmunka folyhat, amely a diákok számára egész életükre kiható erkölcsi, világnézeti alapokat ad.

– A hitoktatás reménység szerint a jövő egyházának alapjait teszi le, és a gyülekezetépítést is szolgálja – véli Péterné Benedek Ágnes lelkésznő.

Hittantáborok nyaranta

A tanév hónapjain együtt eltöltött hittanórák befejezésével sem ér véget a hittanosok nevelése, hiszen nekik nyári táborokat is szoktak szervezni az egyházak. A református egyházközség Mosoly Tábora például a tanév június közepi befejezése után nem sokkal hívogatja az 1-3. osztályos gyerekeket. A szülőnek nagy segítség ez, hiszen körükben gyakran jelent nehézséget a gyerekek nyári elhelyezése. Idén harmincnál is nagyobb létszámmal táboroztak a templomudvarban és gyülekezeti házban kora reggeltől estig. Jónás történetét drámapedagógiai módszerekkel dolgozták fel, és sok játék, éneklés, vetélkedő színesítette a napokat. Az egyházközség asszonyai süteményekkel és gyümölcsökkel kényeztették a táborozókat.

A kisebbeknek napközis hittantábort, a nagyobb általános iskolásoknak és ifistáknak ott alvós tábort szervezetett az evangélikus egyház. Ezeken összesen közel 200 gyermek és ifjú vett részt, óriási tehát az érdeklődés. A telekgerendási egyházi táborhely remek helyszín biztosított a napi foglalkozásokhoz, melyeknek során játékos formában bibliai történeteket dolgoztak fel, énekeket tanultak, és persze életkornak megfelelő szabadidős elfoglaltságot adtak. A 40-50 fős csoportos csoportok jó rendjének megtartásában, a programok lebonyolításában hitoktatók és lelkészek mellett az evangélikus oktatási intézmény tanítói is szerepet vállaltak.