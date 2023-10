– Olyan döntési pontok ezek, amelyek az egész életet meghatározzák, a szerda és a csütörtök pedig a pályaválasztásról szólt, illetve szól – tette hozzá.

Kiemelte, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánjának szerepét, hogy a két napon a vármegye legnagyobb diákintézményeit, munkáltatóit és felsőfokú intézményeit felvonultató programot megszervezték, aminek – hangsúlyozta – örömmel adtak otthont Békéscsabán. Kifejtette, hogy 7-8. osztályos általános iskolásoknak, illetve középiskolásoknak, végzősöknek szól elsősorban a rendezvény.

– Nagyon fontos, hogy aki Békés vármegyei iskolába jár, és a pályáját tervezi, lássa, hogy a vármegyének és Békéscsabának van jelene, és van jövője – hangsúlyozta.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke úgy fogalmazott, az esemény egyszerre fesztivál és találkozási pont.

– Igazi fesztiváli hangulat van, amellett, hogy egy pályaválasztási vásárról is beszélünk – folytatta a gondolatot. – Harmincnál több középiskola, négy felsőoktatási intézmény, foglalkoztatók, civil szervezetek mutatják be kínálatukat, intellektuális portékáikat. Olyan pont ez, ahol kereslet és kínálat megtalálja egymás. A Nobel-díjas Karikó Katalin szavaira utalva elmondta, a diákok olyan munkát keressenek, vállaljanak, amely szeretnek és élveznek.

Dr. Takács Árpád és Szarvas Péter a vásáron Fotó: Lehoczky Péter

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, a régió legsokoldalúbb és legszínesebb pályaválasztási rendezvényén vehetnek részt az érdeklődők. Kiemelte, a kormányhivatal rövid időn belül kétféle nézőpontból tudja megmutatni Békés vármegyét, hiszen a közfoglalkoztatási kiállítás a hagyományokról, az értékekről, a múltról és a jelenről szólt. Szerdán és csütörtökön, a pályaválasztási vásáron pedig a jelenből tekintenek a jövőbe, miközben a két napra összesen 5000 fiatalt várnak.

– Akik megfordultak, megfordulnak az eseményen, új testtartással, világlátással, új fajta elvekkel a jövőt jelentik – fogalmazott. – A rendezvény lehetőséget ad, biztosítja a látomás és a várakozás izgalmát.

Kitért ara, hogy napjaink szakmunkása biztosan, reményteljesen tekinthet a jövőbe, hiszen olyan szakmák jönnek létre amelyekről elképzelésünk sincs.

– Mindez egyfajta kulturális változást hoz, ami azt eredményezi, hogy a gyors, dinamikus, alkalmazkodni képes országok tudnak versenyben maradni, szemben a merev társadalmakkal – tette hozzá. – Mi itt, ebben a vármegyében nem állunk rosszul, nálunk vannak a legjobb szakképzési centrumok, szakiskolák, szakképző intézmények, ahol a legmodernebb eszközökkel tanítanak. A felsőoktatás ismét a helyére került Békés vármegyében, elérhető a mérnökképzés, három egyetem nyújt kiváló tanulási lehetőséget együttműködésben a kamarákkal, az önkormányzatokkal és akár a sportegyesületekkel. Hangsúlyozta, Magyarország jövőjét ebben a vármegyében is írják.

– Ezért kell szembe menni azzal az unalmas mantrával, ami azt sugallja, innen el kell menni. Mi azt állítjuk, hogy ide kell jönni, mert mi akarjuk a sikert és teszünk is érte – emelte ki a főispán.



Óriási segítséget jelent a rendezvény

A pályaválasztási vásár fő célja, hogy segítsen eligazodni a továbbtanulás útvesztőiben mind a diákoknak, mind a szüleinek. A szerdai és csütörtöki rendezvény egy találkozó is, ahol jelenlévő oktatási intézmények, cégek és munkáltatók, valamint az érdeklődők között olyan kommunikációt tesz lehetővé, ami segít a fiataloknak eldönteni, hogy milyen irányban vigyék tovább a jövőjüket. Emellett a program figyelemmel van azokra is, akik menet közben szeretnének pályát módosítani. A középiskolai és felsőfokú intézmények mellett potenciális munkaadók és cégek is felsorakoznak a kétnapos rendezvény alatt. A program alatt pedagógusok, oktatók és tanulók személyesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire – legyen szó különböző képzési formákról, szakokról, középiskolás és egyetemi életről, kollégiumi elhelyezésről.