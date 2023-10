Ingyenesen cserélhetik le régi, hagyományos izzóikat modern, LED-es, energiatakarékos darabokra a méhkerékiek – ismertette Tát Margit polgármester a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy immár lehet jelentkezni a programra, rendelkezésre áll a regisztrációs felület a ledcsere.hu honlapon. Hangsúlyozta: ha valaki egyedül nem boldogul, esetleg nincs internet-elérése, akkor munkaidőben segítséget kérhet a gondozási központban.

Jelezte, hogy a program keretében a villanyszámla alapján meghatározott számú izzót kaphatnak ingyenesen a méhkeréki háztartások. Annak kell regisztrálnia, akinek a nevére a villanyszámla is szól. Szükség lesz a regisztráció során a villanyszámláról, valamint az igénylő okmányairól készült fényképekre is, továbbá több, a fogyasztással és a most használt izzók számával, teljesítményével kapcsolatos információra.