A rendezvényen részt vett Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is, aki Kondoroson él családjával. A szép számban megjelent ünneplők jó hangulatú estének lehettek részesei, ahol az ünnepi köszöntőket követően a jubileum alkalmából elismeréseket is átadtak.

– Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy az idei esztendőben 50 éves Kondorosi Kertbarát Kör több mint egy közösséget felölelő civil szervezet, melynek jómagam is tiszteletbeli tagja lehetek. Több mint egy civil szervezet. hiszen a kiskerti vetőmagokon kívül olyan magokat is elültetnek, mint az őszinteség, a becsület, a szeretet, a kitartás, az alázat és a kemény munka – hangsúlyozta Ribárszki Péter, a város polgármestere. – Ezúton is hálás szívvel mondok köszönetet munkájukért, példamutató helytállásukért, közösségi szerepvállalásukért, melyet a Kondorosi Kertbarát Kör 50 éve, kitartóan végez.