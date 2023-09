Nézzzük a számokat, van mit és kiket megünnepelni! A településen 2022 január és 2023 január között eltelt egy év alatt 28 baba született. Egy másik statisztika szerint 2022 szeptember és 2023 őszi hónapja között 17 gólyahírről számolhattak be. A község ifjú polgárait is köszöntötte Annus István polgármester a hétvégén. Úgy fogalmazott, a gyermekvállalás hatalmas öröm, ugyanakkor sok lemondással, átvirrasztott éjszakával, nagy felelősséggel is jár. Majd személyes apai élményeit, tapasztalatait elevenítette fel.

Az újszülötteknek 20 ezer forint értékű vásárlási utalvány mellé maci is járt, jobbról Annus István polgármester. Forrás: Facebook



– Minden kisbaba a család ragyogó csillaga lesz megszületésekor. S ahogy a családokéban, úgy településünk életében is a legfontosabb és legszebb esemény egy újszülött érkezése. Egyszer ők lesznek azok, akik viszik tovább Sámson hírét, öregbítik azt, megőrzik örökségeinket, ápolják településünk múltját. Remélem, minél többen maradtok szülőfalutokban, itt képzelitek el a jövőtöket – e szavakkal köszöntötte az eltelt egy évben született kicsiket és családjaikat a település vezetője a hétvégi családi napon, ahol minden korosztály remek programok közül válogathatott.

Táncbemutatót tartottak, volt labdazsonglőr, a sámsoni ovisok és az iskolások is felléptek. A színpadon zenés műsorszámokkal is szórakoztatták a közönséget, miközben sült a palacsinta, a gofri. Kapós volt a grillezett csirkehamburger.

Az egészségügyi dolgozók szűrőprogramot vittek, bemutatót tartottak az önkéntes tűzoltók. Kádár Ferkóék is a helyszínen fotózkodtak kicsikkel és nagyokkal.