Kétnaponta kigyullad egy mezőgazdasági gép Békésben, erre érdemes figyelni

Szinte minden nap kigyullad egy személyautó vagy egy mezőgazdasági gép – írták a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy igen drága járművekről van szó, így, ha a lángok tovább is terjednek, hatalmas kár keletkezik, akár egy egész éves munka is elveszhet. Több képet is megosztottak, amelyek Békés vármegyében készültek, kiemelve, hogy itt kétnaponta kigyulladt egy mezőgazdasági gép az elmúlt időszakban. A járművek üzemeltetői azonnal hozzákezdtek az oltáshoz, a felszerelés kötelező tartozéka a porral oltó.

Megemelkedett Békés vármegyében a betakarítással kapcsolatos káresemények száma. Fotó: BM OKF

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon pedig azt közölték, hogy ebben a hónapban eddig 15 esetben riasztották a tűzoltókat a betakarítási munkálatokat végző gépjárművekkel kapcsolatos káreseményhez. Kiemelték, hogy bizonyos szabályok betartásával megelőzhetők az esetek. Így például: A mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán vagy annak közvetlen közelében tilos dohányozni.

A mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit megfelelően kell beállítani, azokat rendszeresen olajozni, zsírozni kell. Ha ezek felforrósodnak, meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát.

Időnként meg kell állni a betakarítás közben, és a munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől.

A betakarítást és a termények szállítását végző munkagépeken, járműveken is kötelező tűzoltó készüléket készenlétben tartani.

Égő cigarettacsikket nem szabad kidobni a járműből, mert az tüzet okozhat.

Tarlót sehol sem szabad égetni. Ha pedig megtörtént a baj és tűz keletkezett, akkor ezt szükséges tenni: Ha a munkagép vagy annak vontatmánya kigyulladt, ám még személyi sérülés nélkül mozgatható, akkor olyan helyen kell vele megállni, ahol nem tud átterjedni róla a tűz a növényzetre. A vontatmányt érdemes lecsatlakoztatni, ezzel is minimalizálhatóak a károk.

Amennyiben ez a saját testi épsége veszélyeztetése nélkül lehetséges, érdemes megpróbálni eloltani a tüzet, de legalább korlátozni a terjedését.

Ha a tűz oltása saját eszközökkel nem lehetséges, akkor biztonságos távolságra kell menni, és hívni kell a 112-es segélyhívószámon a tűzoltókat.

