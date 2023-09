Sokszor halljuk a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy magas szénhidráttartalmuk miatt nem igazán érdemes, vagy csak módjával szabad fogyasztani őket.

– Az édes, lédús gyümölcsök magasabb szénhidráttartalmát főként egyszerű cukrok adják, ilyen a fruktóz vagy más néven gyümölcscukor és a glükóz, azaz a szőlőcukor. Mégsem szabad tartani a gyümölcsöktől, mert fogyasztásuk a kiegyensúlyozott táplálkozás egyik fontos alappillére. A bennük lévő cukrok mellett összetett szénhidrátokat, rostokat, vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaznak, tehát sokkal többek, mint egyszerű cukorforrások – hívta fel a figyelmet Fülöp Lili. Hozzátette, az ajánlások szerint legalább 200-250 gramm gyümölcs egy nap megfelelő mennyisége.

Fülöp Lili kitért arra, ha tehetjük, érdemes mindig szezonális gyümölcsöket vásárolni és felhasználni. A dinnye-, illetve a barackfélékre és a szederre, de bármely más gyümölcsre is igaz, hogy ha a szezonjában, természetes érési idejében, hazai forrásból választva fogyasztjuk, biztosak lehetünk benne, hogy mindent megtettünk a legmagasabb vitamin- és ásványianyag-összetételért.

– A beltartalom azonban nem minden. Az édességükre is hatással van mindez, nem véletlen, hogy zamatosabbnak, finomabbnak érezzük a napérlelte, frissen szedett gyümölcsöket – fogalmazott a dietetikus.

Érdemes kipróbálni a főzés nélküli változatokat is

Az Európai Friss Csapat – Fülöp Lili segítségével – gyorsan és egyszerűen elkészíthető fogásokat gyűjtött össze, amelyek megőrzik a nyári gyümölcsök valódi zamatát. Ehhez elsősorban olyan alapanyagokat javasolnak, melyek nem elnyomják, hanem kiemelik a gyümölcsök természetes ízvilágát. Ha igazán édes a gyümölcs, cukrot sem kell adni hozzá, de ha ragaszkodunk az édesebb változatokhoz, akkor is inkább mézzel édesítsünk. Az édes íz magában is nagyon népszerű, de jól kombinálható a sós és a savanykás ízvilággal is.

Látványos tálalással még csábítóbb a gyümölcs. Fotó: Shutterstock

A hideg gyümölcslevesek nagy klasszikusok, mert hűsítenek és frissítenek is egyszerre. Fülöp Lili szerint nem kell mindig a főzött, pudingos levesekre gondolni, érdemes kipróbálni a főzés nélküli változatokat is. Ilyenkor a gyümölcsöt leturmixoljuk, görög joghurtot adunk hozzá, és megbolondítjuk egy kis mentával. Ízlés szerint mézzel, citromlével, vagy fűszernövényekkel is ízesíthetjük, például bazsalikommal, levendulával. Az a jó, ha a felhasznált gyümölcs minél lédúsabb, mert attól még könnyebb, még lazább a levesünk. Elkészíthetjük egyfajta gyümölcsből, de kombinálhatjuk is őket. A sárgadinnyéhez jól passzol az őszibarack, de nektarinnal is variálható. A barackféléket turmixolás előtt ne felejtsük el meghámozni! A szeder esetében kicsit más az eljárás a magok miatt: nem turmixoljuk, hanem villával összetörjük és átnyomkodjuk egy szűrőn. A szederből készült levesnek az íze mellett a színe is fantasztikus.

Látványos is, ha különböző formákra vágjuk a dinnyét

A program dietetikusa úgy véli, ezek az édes gyümölcsök előételnek is kitűnők lehetnek. Görögdinnyéből, feta sajtból, bazsalikomlevélből egy fogvájó segítségével ízbomba falatkákat készíthetünk. Ha még látványosabbá tennénk ezt az előételt, vágjuk különböző formákra a dinnyét: gömbre, szívecskére, esetleg állatformára. Ha így kínáljuk a gyerekeknek, szinte biztos, hogy ők is megkóstolják. Fülöp Lili frissítő salátájának az alapja szintén a görögdinnye és a feta sajt, amit őszibarackkal, lilahagymával és madársalátával kevert össze, majd mentával, borssal ízesített. Ezeket a gyümölcsös előételeket éppen az édes és a sós íz harmóniája teszi igazán különlegessé.

Frissítő saláta Fülöp Lilitől

Hozzávalók 2 személyre:

• 2 cikk görögdinnye

• 4 evőkanál feta sajt

• 1 db őszibarack (vagy más barackféle)

• 2 marék madársaláta

• 1 kisebb fej lilahagyma

• 1/2 csokor menta

• bors, olívaolaj ízlés szerint

Elkészítés: A dinnyét és a barackot kisebb darabokra vágjuk, majd egy tányérra tesszük, megszórjuk a fetával, a felszeletelt hagymával és a salátával. Rátépkedjük a mentát, meglocsoljuk olívaolajjal, végül borsot őrlünk rá. Az egészet jól összeforgatjuk és hűtőszekrénybe tesszük, hogy összeérjenek az ízek. Fél óra múlva már fogyaszthatjuk is.