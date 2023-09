Kovács Herman, a NAGISZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: a 2000-es évek elején került a békéscsabai telep a cégcsoport tulajdonába. Kitartottak mellette, főleg a munkatársak elkötelezett hozzáállása és szakmai hozzáértése miatt. Szólt arról, hogy az elmúlt időszakban milyen kihívásokon ment keresztül az állattenyésztés a koronavírus-járványtól az energiaválságon át az inflációig. A sertéstenyésztés jelenleg kedvező képet mutat, pozitív irányba fordultak a negatív tendenciák.

Hangsúlyozta, hogy a békéscsabai fejlesztés fontos mérföldkövet jelent a cégcsoport életében, és hogy egy beruházási folyamat egyik állomása, amelyről 2020 végén, 2021 elején született döntés. Lényeges feladatnak nevezte a jövőre nézve, hogy a profitot hasznosan költsék el, illetve, hogy tartalékot képezzenek, hiszen a mezőgazdaság igen törékeny. Egyetértett azzal a kormányzati szándékkal, hogy az önellátást és a hatékonyságot erősíteni szükséges.

Pecze László, a NAGISZ Zrt. termelési igazgatója elmondta: Békéscsabán egy 750 tenyészkoca tartására alkalmas telepet építettek. Egy ilyen fejlesztéshez szükség van a tulajdonosi szándék és a forrás mellett megfelelő csapatra is. Most egy összetett beruházási program felénél tartanak, az elmúlt években 20 milliárd forintot költöttek sertéstelepekre. Fontos, hogy ezek megfelelő műszaki háttérrel rendelkezzenek, ugyanakkor kiemelte, hogy a szakmai háttérnek is rendben kell lennie.

Hozzátette, hogy a békéscsabai beruházás is illeszkedik az agrárpolitikai célokhoz, hiszen javul a versenyképesség, keresik az összhangot a környezetvédelemmel, ugyanis mérséklik a károsanyag-kibocsátást és az energiafelhasználást. Hangsúlyozta, hogy az állatjólét területén szintén előremutató megoldásokat alkalmaznak.

Az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára az európai uniós Közös Agrárpolitika kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország a társfinanszírozás mértékét 80 százalékra növelte, ami azt jelenti, hogy 100 forint támogatásból 80 forint nemzeti forrás, 20 pedig európai uniós. Papp Zsolt György kiemelte azt is, hogy felmérték a fejlesztési igényeket, a célok közé került a versenyképesség, a hatékonyság erősítése, a hozzáadott érték növelése, az energiasemlegesség és a megújuló energiák használata.