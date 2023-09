Az E.ON Hungária Csoport évek óta elkötelezetten támogatja a jövő generációját. Az energiavállalat idén immár tizenkettedik alkalommal csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciójához és 5 millió forint értékű támogatással járult hozzá a 2000 rászoruló gyermeket tanszercsomaggal segítő programhoz. Nem csak az iskolásokra, hanem a kisebb testvérekre, az óvodásokra is gondolt a vállalat. Az iskolakezdés segítése után további 5 millió forinttal az óvodakezdő kisgyerekek évkezdését is támogaták, fejenként 10 ezer forint értékű csomagokkal.

Az óvodakezdést segítő felajánlásból Somogy vármegyében 308 gyerek részesül. Az ország egyéb régióiban további 192 budapesti, orosházi stb. óvodás évkezdését segíti az E.ON Hungária Csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az új életszakasz indulása az ő számukra is igazán örömteli lehessen.

Az adomány egy tisztasági csomagot (fogkefe, fogkrém, zsebkendő, nedves törlőkendő, fésű), továbbá kézműves- és kreatív foglalkozáshoz használható eszközöket (vízfesték, színes ceruza, gyurma, zsírkréta, rajzlap) is tartalmaz.