Pályázhatnak olyan hallgatók, akik eddig is felsőoktatási intézményben tanultak és sikeresen befejezték az előző szemesztert, de olyanok is, akik csak most nyertek felvételt. A támogatáshoz egy kérelmet kell kitölteni – ez kapható a városházán, de letölthető a város honlapjáról is –, majd eljuttatni október 21-én 13 óráig a polgármesteri hivatalba személyesen vagy elektronikus úton.