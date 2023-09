Fejlesztés 2 órája

Biciklilakat parádé: Mezőhegyes legnagyobb projektje az új kerékpárút

Mezőhegyes történetének eddig legnagyobb kerékpárút fejlesztése hamarosan a végéhez közeledik. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében egy több mint tíz kilométeres útszakaszt építenek ki a településen, ami a helyiek biztonságos munkába, iskolába járását teszi lehetővé, de turisztikai jelentőséggel is bír. A beruházás részeként rendezték meg a Biciklilakat parádét is pénteken, ahol különböző programokkal várták az érdeklődőket, például be lehetett kerékpározni az elkészült bicikliutat is.

Gyemendi Réka Gyemendi Réka

Pap István: az új út kiindulópontja több évvel ezelőttre, lakossági igényekre vezethető vissza. Fotó: Bencsik Ádám

A projekt részleteit és jelenlegi állását pénteken ismertették a településen. Szegedi Balázs, Békés Vármegye Önkormányzata alelnöke azzal kezdte, önkormányzatuk hisz abban, hogy közös értékekre kell építeni a vármegyét, mert ez olyan erős alapot képez, ami elősegíti a népesség megtartását. Ahogy fogalmazott, az új kerékpárút nem csupán földrajzi helyeket, településeket köt össze, hanem embereket, vármegyéket, közösségeket, értéket, kultúrát, és generációkat, sőt, mélyebb értelemben talán a múltat és jövőt is. Szegedi Balázs: kerékpározás tekintetében van mire büszkének lennünk. Fotó: Bencsik Ádám Emlékeztetett arra, hogy Magyarország kerékpáros főutcája itt, az Alföldön, Békéscsabán van. Ezért úgy véli, kerékpározás tekintetében van mire büszkének lennünk, mindez pedig arra kell, hogy ösztönözzön mindannyiunkat, hogy tovább folytassuk ezt az utat. Ismertette, a TOP keretében Békés vármegyében összesen körülbelül 60 kilométer kerékpárút és kerékpár forgalmi létesítmény valósult meg, ebből egy 10 kilométeres útszakasz az, amit hamarosan átadhatnak Mezőhegyesen. Az alelnök kiemelte az elmúlt időszak nehézségeit – mint a járvány, a gazdasági helyzet vagy a háborús infláció – ennek ellenére az önkormányzatokkal és a helyi szereplőkkel összefogva, a TOP keretein belül összesen 24 kerékpáros fejlesztés zajlott a megyében az elmúlt években, melyek teljes összege közel 10 milliárd forint. Szegedi Balázs végül hozzátette, a jövőben is szeretnék folytatni az ilyen irányú fejlesztéseket a vármegyében azért, hogy teljesen hálózatos lehessen az útrendszer. Pap István, Mezőhegyes polgármestere arról beszélt, jelenleg ez a legnagyobb beruházás Mezőhegyesen. Mint mondta, az elmúlt négy évben – beleértve a jelenleg folyamatban lévő fejlesztéseket is – közel 5 milliárd értékben zajlottak fejlesztések a településen, ebből közel 2,5 milliárd összköltségű a végéhez közeledő új kerékpárút kivitelezése. A polgármester ismertette, az új út kiindulópontja több évvel ezelőttre, lakossági igényekre vezethető vissza. – Van a Ménesbirtoknak egy külterületi telephelye, ahová nagyon sok helyi lakos jár kerékpárral dolgozni, mindenféle körülmények között, hajnalban és este is. Ez az útvonal nagyon veszélyes volt, sok baleset történt. Innen indult az igény a kerékpárútra – árulta el. Csupán egy rövidebb útszakasz volt adott a településen, ebből lett egy több mint 10 kilométer hosszú út, ami egy körforgalmi csomópontot is magába foglal. A polgármester hozzátette, ha a most zajló projektek lezárulnak, akkor Mezőhegyes a Ménesbirtokkal és a városi fejlesztésekkel együttvéve egy olyan település lesz, ahol jó lesz élni, és ahová érdemes eljönni, akár turistaként is. Hozzátette, Mezőhegyes kiemelt helyzetben van, nagyon jó lehetőségeink vannak, amikkel eddig tudtak élni és a jövőben is arra törekednek, hogy ezeket a lehetőségeket ki tudják használni. A projekt előzményeit, részleteit végül Hencz Gyula, Békés Vármegye Önkormányzata területfejlesztési referense mutatta be előadásában.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!