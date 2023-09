Mint írta, Kaszab Róberttel, a belgrádi magyar külképviselet mellett működő magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Belgrád igazgatójával arról beszélgettek a minap Békéscsabán, hogy miként tudnak közösen dolgozni a Békéscsabát és Gyulát magában foglaló turisztikai térség szerbiai népszerűsítésén. Megjegyezte, hogy a kapcsolatfelvételnek különlegességet ad az, hogy Róbert is békéscsabai, gyakran van a városban, és most is hazalátogatása teremtett lehetőséget egy találkozóra.

A Collegium Hungaricum Belgrád célkitűzései között szerepel a dél-magyarországi települések, közöttük a Békés vármegyei turisztikai térség népszerűsítése Szerbiában, annak érdekében, hogy mind több szerbiai látogató érkezzék ide, megismerve az itteni városokat, turisztikai attrakciókat.

– Konkrét tervünk is formálódik, mivel novemberben turisztikai konferenciát szervez Belgrádban a külképviselet, így városaink konkrét megjelenési, bemutatkozási és népszerűsítési lehetőségeiről beszélgettünk – folytatta. Megállapodtak abban, hogy igen rövid időn belül immár munkatársaikat is bevonva konkrét tervet raknak össze azért, hogy Békéscsaba és Gyula pár hét múlva, novemberben sikeresen mutatkozhasson be Szerbia fővárosában, Belgrádban, megtéve az első lépéseket az együttműködésben.