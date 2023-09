Egy hosszú folyamat eredményeként lezárult a békési református templom felújítása – vezette be a pénteki sajtótájékoztatót Molnár Máté. A vezető református lelkipásztor elmondta, még elődje, Katona Gyula idejében kezdődött el a református templom teljes rekonstrukciója.

– A folyamat egy belső festéssel, tatarozással indult, majd a templomtornyot, a templomtestet újította fel a gyülekezet – fogalmazott. A nyílászárók cseréje pedig Katona Gyula nyugdíjba vonulását követően zárult le.

– Úgy gondoltuk, hogy a felújítást a templomszőnyeg cseréje koronázná meg – tette hozzá. – Az új szőnyeget egy romániai cég készítette el, amely egyebek mellett különböző felekezeti templomok szőnyegezésével is foglalkozik. A procedúra a háború árnyékában elég hosszúra nyúlt, még a cérnahiány is beleszólt a munkába. A közel 3 millió forintból beszerzett új szőnyeg nagysága több mint 300 négyzetméter és kimondottan a templomba tervezték. Emellett annak óvása érdekében úgynevezett szennyfogó szőnyeget is elhelyeztek a bejáratoknál.

– A templom kapcsán még egy simítás van hátra. Az ősz folyamán az épület két oldalára fasort telepítenek majd – fogalmazott. Molnár Máté szólt arról, hogy napelemek kerültek a gyülekezeti ház tetejére, illetve elkezdték a klimatizálást. A teljes egyházi struktúra fűtését gáz biztosítja, a napelemekkel azonban lépnek a megújuló energiák felhasználása irányában. Emellett nagy tervük, hogy a hivatali épületet is felújítsák, illetve átalakítsák.

Az új szőnyeg több mint 300 négyzetméter és kimondottan a templomba tervezték. Fotó: Jenei Péter

Gellén János a folyamatos megújulás fontosságát emelte ki, amivel a fiatalokat is jobban megszólíthatják. A közelgő presbiterválasztás kapcsán hangsúlyozta, szolgálatnak tekintik a munkájukat. Polgár Zoltán elmondta, új református óvodájuk teljesen telt házas, négy csoportba száz gyermek jár. Kifejtette, a templom harmincöt nyílászáróját 15 millió forintból cserélték, illetve újították fel. Emellett öt faajtó rekonstrukciója is megvalósult. Jelenleg is zajlik a békési református kollégium felújítása, illetve új szárnyának építése.

A gazdasági bizottság elnöke hozzátette, pályázatot adnak be a 150 éves orgona felújítására is: – Több fejlesztés készült el saját forrásból, ilyen az új szőnyeg beszerzése, illetve a napelemek telepítése, és ilyen lesz a fásítás is – hangsúlyozta Polgár Zoltán. – Az új fák ültetésével teljesen lezárul a templom rekonstrukciója.